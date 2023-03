Jakkes! De eigenaar van deze beschimmelde spookauto moet snel poetsen of betalen

Wie er de komende weken nog langsloopt kan beter geen blik werpen in de oude Opel op een parkeerterreintje in Zoetermeer: overal zit schimmel. De eigenaar moet nu poetsen of betalen.

Schimmel op het stuur, schimmel op de stoelen en schimmel aan de binnenzijde van de deuren. Onkruid dat welig tiert rond de banden van de auto. Omwonenden hebben geen idee van wie de auto is, de meesten zegt die hele auto zelfs helemaal niks. Dat is begrijpelijk want de schimmelbak staat op het wat verderop gelegen parkeerterrein aan de Broekwegschouw, met de neus naar de kerk op de hoek. De blauwe Opel Corsa uit 2005 ziet er van een afstandje keurig uit. Wie dichterbij komt ziet dat er water langs de binnenzijde van de auto druipt en dat het luchtrooster onder het voorraam vol bladeren ligt.

De paar omwonenden die uitkijken op het parkeerterreintje zeggen dat het gebruikt wordt door AIVD’ers die er vlakbij werken. Het is namelijk de enige parkeerplek in de buurt waar je gratis kan parkeren. In de avonduren zie je er wel eens drugsdealers, klinkt het. Ze komen er zelf weinig, dankzij de blauwe zone is er net genoeg plek om in de eigen straat te parkeren. De 18-jarige Lennart kent als een van de weinigen de blauwe Opel wel. ,,Ik zet er steeds mijn auto naast. Ik ben zuinig op de lak en aangezien die auto nooit wordt gebruikt, hoef ik op die plek niet bang te zijn voor lakschade door iemand die zijn portier tegen mijn auto laat komen. Die auto staat er al een paar jaar.”

Sticker

Wie de auto ook opviel was wijkhandhaver Eliza die samen met de wijkagent Rob Doorneveld in de buurt surveilleerde . Ze schrokken van de schimmel in de auto en het onkruid rond de wagen. De auto was duidelijk al lange tijd niet verplaatst. Een waarschuwingssticker ging afgelopen week op de achterruit van het nu als ‘wrak’ betitelde voertuig. De eigenaar kreeg een bericht dat de auto wordt afgesleept.

Volledig scherm De Schimmelbak aan de Broekwegzijde © AD

Kan dat dan zo maar, een auto wegtakelen? Wel als een auto ‘rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert en/of in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert’ staat in algemene plaatselijke verordening (apv). De eigenaar heeft nu twee weken om zijn auto weg te halen. Staat de Opel straks nog steeds op dezelfde plek, dan laat de gemeente de auto afslepen. Alle kosten zijn voor de eigenaar.

Dat slepen gebeurt regelmatig: vorig jaar kregen 125 wrakken de gele waarschuwingssticker. ,,Uiteindelijk zijn veertig voertuigen verwijderd. Dus 85 zijn door de eigenaar zelf verwijderd of in orde gemaakt”, zegt een gemeentewoordvoerder uit.

Vernietigd

Je auto dan terughalen is een kostbare kwestie: Het afslepen door berger Vreugdenhil kost zo'n 350 euro. Elke dag dat de auto bij de berger in Den Hoorn is gestald, kost nog eens 13,50 euro. ,,Als er na een week niemand zich heeft gemeld, wordt het voertuig getaxeerd door een erkende taxateur. De gemeente is verplicht om een voertuig 13 weken op te slaan, tenzij alle kosten de waarde overstijgen”, zegt de woordvoerder. ,,Dan kan een voertuig worden vernietigd of geveild. Wij laten een voertuig tenminste twee weken staan voordat er een opdracht tot vernietiging of verkoop wordt afgegeven. Zo heeft een eigenaar nog de tijd om het terug te halen.”

Laat de eigenaar van de schimmelbak het zo ver komen? De auto is verzekerd en de apk is nog even geldig. Of de eigenaar nou op tijd gaat poetsen de de auto verzet of de wagen wordt weggesleept, in ieder geval komt er binnenkort weer een parkeerplek vrij voor de buurt.