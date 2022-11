Je band oppompen tijdens het fietsen, met deze uitvinding kan dat

Benzine en diesel voor het eerst in lange tijd weer onder de 2 euro per liter

De prijs voor benzine en diesel is vandaag weer onder de 2 euro per liter gezakt, voor het eerst in lange tijd. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 nu 1,997 euro. Voor een liter diesel moet 1,988 euro worden betaald.

18 november