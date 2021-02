Jongen die zich verstopt in kliko wordt bijna geplet in vuilniswagen

Zijn redder is Waldo Fidele uit Tampa Bay in de Amerikaanse staat Florida. De man wordt geprezen om zijn snelle actie en oplettendheid nadat hij de jongen onbewust in zijn vuilniswagen had gestort. Hier zou Elias, die zelf in de kliko was geklommen en ook zelf het deksel had gesloten, binnen enkele seconden worden verpletterd door een hydraulische pers.