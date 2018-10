Kabinet casht nog meer dan gedacht met autobelasting

De aanschaf van nieuwe auto's heeft de schatkist vorig jaar nog meer gespekt dan al bekend. In totaal ontving minister Wopke Hoekstra (Financiën) 2 miljard euro aan BPM, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Dat is 30 procent meer dan in 2016.

Eerder bleek uit marktcijfers van VWE Automotive al dat de aanschafbelasting op nieuwe automobielen in 2017 liefst 1,9 miljard euro binnenbracht. Dat is een kleine 400 miljoen euro hoger dan in 2016. Nu blijkt de autobelasting zelfs een half miljard euro extra opleverde: nog eens 100 miljoen euro meer.



De oorzaak ligt deels in de stijging van de autoverkopen: in totaal schaften burgers en bedrijven vorig jaar ruim 416.000 auto's aan, circa 33.000 meer dan in 2016. Maar ook per auto droegen kopers meer belasting af: 4.652 euro per wagen tegen 3.957 euro in 2016.



Die toename komt door wijzigingen in de bpm-tarieven én doordat burgers in 2017 milieuonvriendelijkere auto’s kochten die gemiddeld meer CO2 uitstootten. Sinds vijf jaar bepaalt de brandstofsoort en de mate van CO2-uitstoot de hoogte van de Belasting van Personenauto's en Motorvoertuigen (BPM).



Volledig scherm Een klant krijgt uitleg bij een Volkswagen-dealer. © ANP

RAI Vereniging boos

Een tiende deel van de stijging komt tenslotte door de toegenomen import van tweedehands wagens. In 2017 werden er 205.000 auto's ingevoerd, 30.000 meer dan het jaar ervoor.



RAI Vereniging, die de belangen van 700 dealers en importeurs van auto's en vrachtwagens behartigt, is boos. De belangenclub noemt de BPM veel te hoog en wijst er op dat de aanschafbelasting juist omlaag zou moeten gaan.



In 2015 schreef toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) zijn Autobrief II dat het toenmalige VVD-PvdA kabinet de autobelastingen tussen 2017 en 2020 met liefst 14,7 procent wil verlagen.



Van die verlaging komt niets terecht. ,,Dat is raar, al helemaal nu het vorige kabinet zei uiteindelijk helemaal van de BPM af te willen.” Volgens de RAI is dat een goede stap om toekomstige klimaatdoelstellingen te halen. ,,Door nieuwe zuinige wagens fiscaal te stimuleren, kan de lucht in steden schoner worden, de CO2 uitstoot omlaag en worden de wegen veiliger.”

Quote De BPM is in Nederland véél te hoog RAI Vereniging

Emissietesten

De RAI wijst er fijntjes op dat het aantal verkochte nieuwe auto’s in Nederland sinds 2012 niet meer boven de 500.000 exemplaren uitkwam ,,In het kleinere België werden er vorig jaar 550.000 wagens verkocht. Consumenten kiezen in Nederland massaal voor tweedehands wagens,” zegt Liebrand.



De belangenclub is des te bozer nu de opbrengsten dit jaar alleen maar verder stijgen, mede door strengere emissietesten als gevolg van het dieselschandaal. Tot september vloeide al ruim een vijfde meer autobelasting in de schatkist dan vorig jaar. In totaal betaalden autokopers al 1,64 miljard euro, aldus VWE Automotive recent.



Eerder beloofde het kabinet automobilisten dat ze niet méér kwijt zouden zijn door invoering daarvan. ,,Nu past staatssecretaris Menno Snel van Financiën de tarieven pas vanaf 1 januari 2020 aan. Dat vinden wij veel te laat.”

Vergroening