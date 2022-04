‘Kan ik met mijn cabrio door de wasstraat?’

Run op oldtimers door lenteweer, liefst met open dak: ‘Het is een goede belegging’

Autoliefhebbers met gevoel voor nostalgie krijgen de kriebels van het lenteweer. Juist door alle ellende in de wereld is het verleidelijk een oldtimer te kopen en dan het liefst een exemplaar waarvan het dak open kan. Oldtimerfenomeen Joop Stolze (76) merkt de groeiende belangstelling. ,,Het is een goede belegging. Maar je moet een auto kopen omdat je hem leuk vindt. Dat heb ik ook altijd gedaan.”

