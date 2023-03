Komt de Opel Mokka Electric wel ver genoeg?

AUTOTESTDe Mokka, een populaire, compacte SUV van Opel, is tegenwoordig ook met elektrische aandrijving te bestellen. Maar is die echt aantrekkelijker dan de benzineversies? Onze onafhankelijke autoredactie zocht het uit.

Opel Mokka Electric (136pk/100kW), vanaf €39.749

Tja, het blijft een flink prijsverschil. Terwijl je de Opel Mokka met een 1,2 liter benzinemotor al vanaf 30.349 euro koopt, betaal je voor de elektrische versie minimaal 39.749 euro. Je krijgt dan een stillere auto zonder uitlaatgas. Standaard voorzien van automaat, maar ook met een kleinere bagageruimte: 310 in plaats van 350 liter inhoud. Dat is best krap.

En terwijl de benzineversie een aanhanger van 1200 kilogram mag trekken, kan de elektrische variant helemaal niks hebben.

Natuurlijk biedt zo’n elektrische auto ook voordelen. Je hoeft tot en met volgend jaar geen wegenbelasting te betalen. Ook hebben elektrische auto’s doorgaans minder onderhoud nodig. En zolang je niet bij snelladers gaat staan, is rijden op stroom veelal goedkoper dan het rijden op benzine.

Net als bij de benzineversies onderscheidt de Mokka Electric zich met zijn originele vormgeving, die hem net wat spannender maakt dan menig concurrent. Ook het interieur doet eigenzinnig en met zijn zwarte panelen zelfs stijlvol aan. Prettig zijn de aparte bedieningsknoppen voor de klimaatregeling.

Alleen is het centrale scherm met 7 inch kleiner dan bij veel concurrenten (het hoogste uitrustingsniveau biedt een 10 inch scherm). Verder houdt de zitruimte achterin niet over en een flinke tunnel in de vloer beperkt daar de voetenruimte.

Het batterijpakket heeft een capaciteit van slechts 50 kWh. Dat leidt tot een tegenvallende actieradius: in theorie (WLTP-norm) haalt deze Opel 338 kilometer. Maar tijdens de test moesten we vaak na nog geen 300 kilometer alweer een laadpaal opzoeken.

Verder rijdt deze Mokka dankzij de elektromotor lekker vlot. En met de 11 kW boordlader gaat opladen best snel. De auto stuurt bovendien scherp genoeg en ligt prettig stevig op de weg. Ook zijn veercomfort is dik in orde.

Plus

+ Originele vormgeving.

+ Rijdt vlot en soepel.

+ Prima weggedrag.

+ Gemakkelijke bediening.

Min

- Beperkte zitruimte achterin.

- Weinig bagageruimte.

- Klein rijbereik.

- Aanhanger onmogelijk.

Eindcijfer

6,7

Conclusie

De Mokka Electric rijdt goed en laat zich gemakkelijk bedienen. Maar voor de prijs van deze elektrische Opel zijn veel ruimere auto’s te koop. En met een grotere actieradius, zoals de Chinese MG 4. Bovendien krijg je bij zo’n merk een langere garantie.

Extra testnotities

Opel geeft 2 jaar fabrieksgarantie op deze auto. Alleen op het batterijpakket wordt 8 jaar garantie gegeven.

Voor wie het rijbereik onvoldoende vindt, is er goed nieuws: binnenkort krijgt de aandrijflijn een upgrade. Het motorvermogen stijgt dan naar 156 pk/115 kW en de iets grotere 54 kWh-batterij leidt tot een groter rijbereik van 406 in plaats van 338 kilometer. Maar Opel zegt nog niet te weten wanneer deze vernieuwde versie in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

Je kunt met de boordlader van 11 kW volgens het zogenaamde 3-fase-systeem opladen. Bij snellader kan deze auto tot 100 kW aan.

Merkwaardig: alleen het hoogste uitrustingsniveau heeft een radarsysteem dat automatisch ook voor fietsers remt, om een botsing te voorkomen. Bij de lagere niveaus werkt dit systeem alleen bij voetgangers.

De navigatiekaarten zien er wat gedateerd uit doordat ze met weinig precisie ingetekend zijn.

Kleine kofferbak en geen frunk (bagageruimte voorin de auto); de laadkabel ligt eigenlijk altijd in de weg in de bagageruimte, want er is geen eigen plekje voor.

Bij het omklappen van de bankleuning stuit je op een ongelijke laadvloer. Die is alleen op te heffen door een accessoire aan te schaffen: een verstelbare laadvloer. Die kost €99.

Met zijn 1.498 kilogram is deze Mokka voor een elektrische auto een lichtgewicht. Dat maakt hem prettig om te rijden.

Twee jaar geleden presenteerde Opel de nieuwe generatie van de Mokka. Daarbij werd het model 12,5 centimeter korter. Eigenlijk is dat geen goede beslissing geweest, want nu is hij beduidend krapper dan menig concurrent.

De Mokka heeft dezelfde technische basis als de Opel Corsa, Peugeot 208 en Citroën C4.

