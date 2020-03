Koop je eigen sportwagenmerk voor 200.000 dollar

RIJ-IMPRESSIE Niet slecht: Mitsubishi’s vernieuwde stadsauto scoort vooral voldoendes

13 maart In 2013 was de Mitsubishi Space Star nog één van de goedkoopste auto’s van Nederland, met een prijs van 8.990 euro. De nieuwste versie kost maar liefst 4.000 euro meer, terwijl dit – ondanks een flinke opfrisbeurt – grotendeels dezelfde auto is! Wat is hier aan de hand?