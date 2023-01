Koopje van de eeuw of ‘zoveelste Chinees’? Zo wil dit merk de Nederlandse automobilist verleiden

Volledig scherm De Voyah Free wordt vergeleken met diverse (beoogde) concurrenten, waaronder de BMW iX. © Roland Tameling

Wat mag een nieuw model van een onbekend automerk kosten op de Nederlandse markt? En wat voegt zo’n auto toe aan alle modellen die je nu al kunt kiezen in de diverse showrooms? Met andere woorden: hoe veel kans van slagen heeft de Voyah Free in ons land? Normaal gesproken volgen de antwoorden op dat soort vragen uit grondig marktonderzoek en de analyses van mensen die er voor hebben doorgeleerd. Het is vooral een kwestie van cijfertjes en data, daar komt in principe geen consument aan te pas.

Maar Riva EV Mobility, een grote Nederlandse autodealergroep die deze nieuwe Chinese elektrische SUV mogelijk naar ons land wil halen, pakt het ditmaal anders aan. Om een beter beeld te krijgen van de kansen die de Voyah heeft in Nederland organiseert het bedrijf vandaag een zogenoemde price clinic, waarbij verschillende geïnteresseerden voor het eerst kennismaken met een nieuw automodel. Onder hen zijn experts van autoleasemaatschappijen en (auto-)journalisten, maar ook potentiële klanten die momenteel al in concurrenten van de Free rijden.

Volledig scherm De Voyah Free (uiterst links) wordt vergeleken met onder meer de Hyundai Ioniq 5 en de BMW iX. © Roland Tameling

Om de beurt krijgen zij de kans om achter het stuur van de Voyah te kruipen voor een testrit en hem direct te vergelijken met andere elektrische SUV’s die qua formaat, prijs of prestaties ongeveer in de buurt komen van de Chinese nieuwkomer. Tijdens een soort ‘test-estafette’ wordt de Free vergeleken met de Hyundai Ioniq 5 (verkrijgbaar vanaf zo’n 48.000 euro), de Tesla Model Y, de Audi e-Tron, de Mercedes-Benz EQC en de BMW iX, die minimaal 85.000 euro moet kosten.

Voyah: van Wuhan naar Nederland

Natuurlijk heeft Riva EV Mobility ook al een marktanalyse gemaakt op basis van cijfers en datamodellen, zegt algemeen directeur van de Riva Groep Mark van der Kallen. ,,Maar het is altijd goed om ons gevoel te klankborden bij de doelgroep en andere mensen die er verstand van hebben. Wij twijfelen niet aan de toegevoegde waarde van dit merk naast de twaalf andere automerken die wij voeren, maar je bent toch benieuwd wat de eerste reacties zijn. De feedback die wij vandaag krijgen, nemen wij mee in onze overwegingen en in onze verdere gesprekken met het Chinese moederbedrijf.”

Volledig scherm Mark van der Kallen, algemeen directeur van de Riva Groep, overweegt de Voyah Free voor de Nederlandse markt. © Roland Tameling

Voyah is een automerk van de Dongfeng Motor Corporation uit de inmiddels bekende Chinese stad Wuhan. Op de thuismarkt is het bedrijf de op een na grootste voertuigproducent van het land, goed voor een verkoop van ruim vier miljoen voertuigen per jaar. Die aantallen realiseert Dongfeng onder meer dankzij samenwerkingen met bekende automerken als Honda, Peugeot en Citroën, maar sinds enkele jaren voert het ook eigen merken. Met Voyah maakt het concern nu de eerste stapjes richting Europa: de 4,95 meter lange en 1,95 meter brede Free is inmiddels al te koop in Noorwegen en mogelijk staat hij binnenkort dus ook in de Nederlandse showrooms.

Aan de uitstraling van de auto ligt het in ieder geval niet, vindt Thijs Pitlo. Als verantwoordelijke voor de elektrische autotak van de Riva Groep is hij de organisator van deze price-clinic, en ergens dus niet helemaal objectief. ,,Maar ook als je kritisch kijkt, is het volgens mij goed dat het design van de auto niet té uitgesproken is, zoals je bij sommige andere auto’s uit China wel ziet.” Het ontwerp van de Voyah komt van de bekende Italiaanse auto-ontwerpstudio Giugiaro en hoewel de Free niet veel eigen karakter heeft, zal zijn uiterlijk inderdaad weinig mensen tegen de schenen schoppen. Dat in tegenstelling tot de nogal uitgesproken BMW iX of een andere Chinese nieuwkomer als de Hongqi e-HS9.

Volledig scherm De Voyah Free is een volledig elektrische SUV uit China, die (waarschijnlijk) binnenkort naar Nederland komt. © Roland Tameling

Voyah Free: ‘geen Chinese rommel’

Pitlo reed dit exemplaar van de Voyah Free eigenhandig vanuit Noorwegen naar Den Haag. ,,Dan leer je zo’n auto meteen goed kennen en ik ben echt wel onder de indruk. Hij is superstil, rijdt heel luxueus met die standaard luchtvering en het elektrische rijbereik kwam in de praktijk – met flink doorrijden – met gemak uit op meer dan 400 kilometer.” Dat is een goed vooruitzicht, al heeft de Free daarvoor wel een behoorlijk accupakket van 100 kilowattuur in zijn buik. Met dank aan twee elektromotoren levert hij een totaalvermogen van maar liefst 680 paardenkrachten (500 kilowatt) en duizend Newtonmeter aan trekkracht. Wie dat wil, kan volgens de cijfers van Voyah in 4,4 seconden vanuit stilstand optrekken naar 100 kilometer per uur.

De aanwezige experts krijgen minder lang de tijd achter het stuur van de Free, maar tijdens de diverse bestuurderswissels zijn toch al heel wat positieve klanken te horen. ,,Het interieur ziet er gewoon netjes uit, de afwerking is keurig en ik werd wel verrast door de manier waarop het dashboard omhoog komt zodra je de auto start”, klinkt de beoordeling van de Amsterdamse autolease-expert Jusuf Tepic. Dat is inderdaad een opmerkelijke gimmick: afhankelijk van de gekozen rijstand komt het bovenste deel van het dashboard – inclusief maar liefst drie beeldschermen – over de volledige breedte omhoog. Verder ziet de Free er hoogwaardig uit vanbinnen, al is het interieur vooral een vrij smaakvol aangekleed geheel dat is opgebouwd uit veel ‘ingekochte’ onderdelen die uit de schappen van toeleveranciers komen. Het is netjes, maar niet heel onderscheidend.

Volledig scherm Thijs Pitlo, general manager van Riva EV Mobility, overweegt de Voyah Free naar Nederland te halen. © Roland Tameling

Victor Kuipers is kenner van de leasemarkt en roemt het veercomfort van de Voyah. ,,Het heeft iets Amerikaans, ik vond hem wel echt lekker rijden. Maar toch vraag ik me af of de zakelijke rijder hier op zit te wachten. Dat vind ik een moeilijke vraag om zo te beantwoorden: het is een indrukwekkende auto, maar er is al best veel concurrentie die ongeveer exact hetzelfde biedt. Dan wordt een aantrekkelijke prijs dus wel belangrijk om de acceptatie van de Nederlandse autokoper te krijgen.” Ondernemer en BMW-rijder Henny Schaap (57) uit Katwijk vindt de Voyah ‘geen Chinese rommel’. ,,Het is een mooi afgewerkte auto, dat viel me meteen wel op. Maar ik zou mijn BMW er niet meteen op inruilen, dat ligt ook aan de band met de dealer en dergelijke.”

‘Hele moeilijke wedstrijd’

Die nuance komt ook van journalist Bart Kuipers, als redacteur verbonden aan vakblad Automotive: ,,De pricing van een model is één ding, maar het gaat er voor klanten ook om welk bedrijf er áchter een automerk zit. Ik verwacht dat de Riva Groep best wel wat van deze auto’s aan de man kan brengen, met al zijn salespower, maar dan moeten ze het netwerk ‘aan de achterkant’ ook goed op orde hebben. Zonder de juiste verkopers en een goed geregelde organisatie waar het aankomt op zaken als service, onderhoud en garantie wordt het een hele moeilijke wedstrijd.”

Volledig scherm Ondernemer en BMW iX-rijder Henny Schaap maakt zich klaar voor zijn eerste kennismaking met de Voyah Free © Roland Tameling

Thijs Pitlo pareert die kanttekening vanuit de Riva Groep met de slagkracht die ‘zijn’ dealerbedrijf al heeft. ,,We zullen dat moeten gaan opbouwen rondom Voyah, maar we hebben nu al veel servicepunten, showrooms, verhuurlocaties, schadebedrijven en een eigen leasemaatschappij. Dat komt dus wel goed.” Algemeen directeur Mark van der Kallen schat de kans ‘op zo’n negentig procent’ dat de Voyah Free daadwerkelijk op de markt komt in Nederland. ,,Ik zie echt wel ruimte voor dit model, zeker na de positieve reacties die we hier vandaag krijgen.”

‘70 of 80.000 is echt te veel’

Maar dan rest nog de hamvraag: wat mag de Voyah Free gaan kosten volgens deze experts? Als het aan Van der Kallen zelf ligt, zou de SUV ‘rond de 75.000 euro mogen gaan kosten’. ,,Maar ik ben bang dat de Chinezen dat anders zien. Zij willen hem voor mijn gevoel nog wat hoger in de markt zetten.” Leasekenner Victor Kuipers raadt dat af. ,,Eigenlijk zou je vanaf 59.000 moeten zeggen, want 70.000 of 80.000 euro vind ik echt te veel voor deze auto. Daarvoor is de concurrentie op dit moment te sterk, vermoed ik. Ik raad ze aan om in ieder geval – als vanafprijs – niet boven de 65.000 euro te gaan zitten.”

Volledig scherm Het interieur van de Voyah Free. Bijzonder: het bovenste deel van het dashboard kan elektrisch in hoogte variëren. © Voyah

Collega-expert Jusuf Tepic schat de kansen van de Voyah iets beter in. ,,Ik denk zelf aan 70 à 75.000 euro, dan zit je iets onder de prijzen van merken als BMW, Audi en Mercedes terwijl je wel meer biedt. Als mensen zien hoe die auto eruitziet van dichtbij, hoe hij in elkaar is gezet en hoe hij rijdt, denk ik dat hij goed genoeg is om die kopers te overtuigen. BMW-adept Henny Schaap laat zijn iX er niet voor staan, maar is dat wel met Tepic eens. ,,In de btw zou hij wat mij betreft wel tegen de 80.000 euro kunnen kosten, omdat hij er qua uitvoering wel heel gelikt uitziet. En volgens mij zit alles erop en eraan. Dat kan je bij een BMW niet zeggen, want de witte die hier staat kost 104.000 euro!” Wat de Voyah Free uiteindelijk gaat kosten in Nederland is nog niet bekend, maar de uitspraken tijdens deze price-clinic geven waarschijnlijk een goed beeld van wat we kunnen verwachten.

