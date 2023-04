Krijgt bestuurder uit Polen of Oekraïne ook een bekeuring als die hier in de fout gaat?

Vraag: ‘Na een verkeersovertreding krijg ik al gauw een bekeuring thuisgestuurd. Maar hoe gaat dat in zijn werk met bijvoorbeeld Poolse weggebruikers? Of automobilisten uit Oekraïne die hier rondrijden?’

Althans, dat is de afspraak. Aan de uitvoering wordt al jaren gewerkt. Het ligt eraan hoe effectief de autoriteiten in het desbetreffende land hiermee aan de slag gaan. Dat verschilt nogal, werd onlangs nog eens benadrukt door de Europese Commissie. Ruim 40 procent van de boetes die Europeanen niet in eigen land maar in een ander Europees land krijgen, blijft onbetaald. Landen waarmee sowieso nog geen afspraken zijn gemaakt, zijn onder meer Denemarken en Groot-Brittannië, dat zich sinds de brexit niet meer aan de richtlijn hoeft te houden. Voor landen die geen lid zijn van de Europese Unie is het al helemaal onduidelijk. Daar valt ook Oekraïne onder.

Dat automobilisten zich in het buitenland vaker schuldig maken aan een verkeersovertreding dan in eigen land is een feit. Volgens de Europese Commissie begaat de bestuurder van een auto met buitenlands kenteken gemiddeld drie keer meer overtredingen als je het vergelijkt met een bestuurder die in eigen land rijdt. Ook in Nederland gaat het om forse aantallen. Uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) over 2021 bleek dat 784.421 verkeersboetes werden opgelegd aan bestuurders van een voertuig met buitenlands kenteken.’