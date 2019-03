Kwart miljoen boetes voor 1 km/u te hard: ‘Dit riekt naar spekken staatskas’

Met de microboetes voor één kilometer per uur te hard is sinds 2012 bijna 5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant naar alle kleine snelheidsovertredingen sinds de maximumsnelheid op sommige wegen 130 kilometer per uur is. In 2012 liepen nog geen tweeduizend automobilisten tegen de lamp. Sinds 2016 gaat het om bijna 70.000 overtredingen per jaar. De boete voor één kilometer uur te hard was in 2018 elf euro plus negen euro administratiekosten.



Op 130-wegen vond het kabinet de standaard flitsmarge die bijvoorbeeld meetfouten ondervangt te ruim uitvallen. Daardoor is besloten bij de maximumsnelheid van 130 eerder boetes te geven. Bestuurders bij wie na correctie 131 kilometer per uur is vastgesteld, krijgen een boete. Doordat op 130-wegen ook boetes worden uitgedeeld voor één, twee en drie kilometer te hard blijkt de 130-weg een soort boetefuik te zijn geworden. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft: ,,Bestuurders krijgen op 130-wegen al bij een kleinere snelheidsovertreding een boete.’’



Sinds 2012 ploften er ongeveer een half miljoen wit-paarse enveloppen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) op de mat voor snelheidsovertredingen tussen de één en drie kilometer. De helft daarvan was voor slechts één kilometer te hard. Zo’n 165.000 overtredingen werden uitgedeeld voor twee kilometer te hard en ongeveer 120.000 snelheidsoverschrijdingen van drie kilometer per uur.