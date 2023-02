Laadpaalfiles? We hebben voorlopig meer dan genoeg laadpalen

VRAAG & ANTWOORD Worden parkeerboe­tes niet meer per post verstuurd?

‘Ik had per ongeluk niet betaald voor het parkeren in een buitenwijk van Amsterdam’, aldus lezer C. Boer in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Tot mijn verrassing trof ik later op mijnoverheid.nl een bekeuring aan van 69 euro. Ik heb destijds geen papiertje onder mijn voorruit aangetroffen en ook nooit post van het CJIB ontvangen. Dat is toch ongebruikelijk?’