Lachgasgebruik onder jongeren in verkeer zorgwekkend: ‘Spreek bestuurder aan’

Lachgasgebruik in het verkeer is een ‘zorgwekkend probleem’ onder jongeren in Nederland, stelt verkeersorganisatie TeamAlert. Hoewel de meeste jongeren lachgas in het verkeer gevaarlijk vinden, stappen ze door zelfoverschatting en een verkeerde inschatting van de risico’s vaak toch achter het stuur. Een campagne moet hen waarschuwen.

De afgelopen drie jaar waren er volgens TeamAlert, dat zich specifiek richt op verkeersveiligheid onder jongeren, 1800 verkeersongevallen waarin lachgas een rol speelde. Dat gaat van blikschade tot dodelijke ongelukken. ,,Bijna twee per dag, cijfers waar wij echt heel erg van schrikken”, zegt Maartje Oosterink van TeamAlert.

Ook minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vindt dat er iets moet gebeuren. ,,Het aantal ongevallen waarbij lachgas een rol speelt, is veel te groot, ik vind dat zorgwekkend. Het kabinet zet er op in lachgasgebruik in het verkeer aan te pakken. Naast handhaving zetten we in op voorlichting en bewustwording, hierbij zijn jongeren een heel belangrijke doelgroep.”

Een van de problemen is dat jongeren het vervelend vinden om als passagier de bestuurder aan te spreken op lachgasgebruik in de auto. Daar heeft een op de vier jongeren moeite mee, blijkt uit onderzoek van TeamAlert. ,,Ze willen zich niet bemoeien met het gedrag van anderen en praten nauwelijks met elkaar over het gebruik, ook al vinden ze het gevaarlijk. Er heerst onder deze jongeren geen wenselijke sociale norm om elkaar aan te spreken”, zegt. De campagne Rij Ballonvrij richt zich vooral op de passagiers, met de boodschap: ‘Word geen clown in het verkeer. Hoe spreek jij een ander aan?’. ,,Zo helpen we ze het gesprek aan te gaan.”

Hallucineren en flauwvallen

Hoewel de belangrijkste effecten van lachgas maar een paar minuten duren, kan het reactievermogen nog urenlang verminderd zijn. Ook kunnen er bijwerkingen optreden als hallucineren, flauwvallen of verlamming in de benen, stelt Oosterink. ,,Dat maakt lachgas in het verkeer levensgevaarlijk.” De stichting ziet dat voor veel jongeren de auto juist de plek is om lachgas te gebruiken. ,,Ze wonen thuis en dan biedt een (stilstaande) auto veel comfort en privacy. Maar de drempel om toch de auto te starten is hierdoor minder hoog. Ze denken, onterecht, dat ze heus wel ‘even’ die vriend kunnen oppikken.”

