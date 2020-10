Lamborghini knalt met hoge snelheid op een Skoda: laatste beelden voor fatale crash

‘Gevaar op de weg’: België wil stoppen met oneerlijk fiscaal voordeel voor pick-ups

9 oktober Een groot deel van het succes van pick-uptrucks in België is te verklaren door 'oneerlijke' fiscale voordelen. De Vlaamse overheid wil daar snel een einde aan maken. Ook in Nederland zijn pick-ups populair vanwege het belastingvoordeel.