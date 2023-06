‘Lijkenpikker’ wil 75.000 dollar voor delen van auto waarin acteur Paul Walker omkwam

Paul Walker kwam op 30 november 2013 om het leven in Valencia in de Amerikaanse staat Californië toen hij samen met een vriend een stuk ging rijden in een Porsche Carrera GT uit 2005. De auto vloog in brand en de inzittenden konden niet op eigen kracht het voertuig verlaten.

Lees ook Rechter: Porsche kon niets doen aan ongeluk Paul Walker

‘Door mij persoonlijk aangetroffen’

De titel van de advertentie luidt: ‘Paul Walker Dood auto koplamp en onderdelen van de auto 75.000 dollar'. De verkoper meldt in de advertentie dat hij de spullen zelf heeft verzameld op de crashsite. ‘Deze items zijn allemaal door mij persoonlijk aangetroffen op de crashlocatie op de avond dat het ongeval plaatsvond’, staat in de advertentie te lezen. Amerikaanse automotive websites gaan ervan uit dat het hier niet gaat om een macabere grap.

‘Politie had gele tape verwijderd’

De aanbieder meldt in zijn advertentie dat je voor 75.000 euro de koplamp van de Porsche Carrera GT uit 2005 kunt kopen, ‘inclusief een stuk van de deur en enkele losse delen, waaronder een gesmolten staaf van de verbrande auto, gevuld met asfalt en koolstofvezel van het voertuig’. Hij voegt eraan toe: ‘Alle items heb ik weggenomen nadat de politie de gele tape had verwijderd en het publiek toegang tot het gebied had gegeven'.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Porsche Carrera GT. © Porsche

Targa-dakdelen ook gestolen

Het is niet de eerste keer dat iemand spullen van de rampauto meenam waarin de acteur verongelukte. Vlak na het ongeluk stal iemand targa-dakdelen van de Porsche Carrera GT toen hij de Porsche op een aanhanger zag staan. De man werd later veroordeeld tot een gevangenisstraf. Op social media wordt degene die de advertentie plaatste uitgemaakt voor ‘lijkenpikker’. Zijn actie wordt vergeleken met het verzamelen en verkopen van nazi-memorabilia.

Porsche aangeklaagd

Nabestaanden van Walker en zijn vriend probeerden destijds tevergeefs Porsche aan te klagen omdat Carrera GT een onveilige auto zou zijn. Politieonderzoek na het ongeluk bracht aan het licht dat de Porsche was gecrasht met een snelheid van 125 en 150 kilometer per uur, terwijl de maximale snelheid ter plaatse 70 was. Uit aangetroffen roet in de luchtpijpen van Walker zou zijn gebleken dat hij levend verbrandde.

Gezochte klassieker

De Porsche Carrera GT is een 612 pk sterke sportauto met tiencilinder motor, die in 2003 op de markt kwam. De bolide accelereert van 0-100 km/u in 3,9 seconden en heeft een topsnelheid van 330 pk. De auto is niet voorzien van ESP, waardoor je in een bocht gemakkelijk de controle over de auto kunt verliezen. De nieuwprijs was destijds 646.645 euro. Inmiddels is de in een oplage van 1270 exemplaren gebouwde Carrera GT een gezochte klassieker. De prijzen liggen nu op iets meer dan 1 miljoen euro.