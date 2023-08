Mag je bij een schuin aflopende stoep parkeren?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Je mag gewoon naast zo’n zogenoemde verlaagde trottoirband parkeren. Tenzij het een uitrit betreft of borden of beschildering op straat anders aanduiden. Je ziet zo’n verlaagde trottoirband vooral in woonwijken, waar het aantal parkeerplekken doorgaans toch al schaars is. Dat is een van de redenen waarom het toch is toegestaan om daar te parkeren. Voetgangers die hierdoor benadeeld worden kunnen vaak even verderop in hetzelfde trottoir een andere verlaagde band gebruiken. Toch zou het fijn zijn als parkerende automobilisten deze verlaagde trottoirbanden zo veel mogelijk mijden. Omdat ze inderdaad van essentieel belang zijn voor mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen en ook voor bestuurders van scootmobielen.’