‘Mag je met hoge hakken autorijden?’

Achter het stuur met slippers aan: één op de acht jongere automobi­lis­ten zegt ongeluk of bij­na-ongeluk te hebben gehad

Slippers zijn in een aantal landen verboden in de auto omdat ze achter de pedalen kunnen blijven hangen, of er juist vanaf glijden. Dat is niet voor niets: uit onderzoek van Independer blijkt dat bijna één op de acht mensen onder de 45 jaar toegeeft dat slippers in de auto bij hen tot ongelukken of ‘bijna-ongelukken’ hebben geleid.

21 augustus