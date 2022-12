Mag je naar Oranje kijken tijdens het autorijden? Dit is het verrassende antwoord

Edsar is verslaafd aan zijn godin van de weg: ‘Voor deze wagen heb ik veel over’

In de volksmond gaat de donkergroene Citroën DS van Edsar Westra (54) door het leven als snoek, strijkijzer of La DS – godin op z’n Frans. Haar baasje kent haar eveneens als de koningin van de pech. Geeft niets, de band met zijn auto is net een liefdesrelatie volgens hem. Af en toe offers brengen en dan komt alles vanzelf op zijn pootjes terecht.

3 december