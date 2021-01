Man kocht in 2014 Porsche voor 50 Bitcoins, nu verkoopt hij 'm voor 0,95 Bitcoin

video Porsche bungelt op randje diepe parkeerga­ra­ge: per ongeluk in de achteruit gezet

26 mei De bestuurder van een Porsche Panamera - nieuwprijs minimaal 130.000 euro - beleefde gistermiddag angstige avonturen in Gent. Hij schakelde per ongeluk in de achteruit in plaats van de vooruit en belandde met zijn auto halverwege de de bovenste verdieping van een diepe parkeergarage. Vervolgens bleef de Porsche daar een tijd lang op de rand balanceren.