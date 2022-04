Meer dan 173.500 mensen solliciteerden op deze baan bij autofabrikant

Brandstof­prij­zen aan de pomp opnieuw gestegen door stijging olieprij­zen

Een forse stijging van de olieprijzen in de afgelopen week leidt ertoe dat de benzineprijzen wederom omhoog zijn gegaan. Uit cijfers van United Consumers blijkt dat Euro 95 tanken zaterdag naar verwachting per liter weer bijna een cent duurder is geworden.

28 maart