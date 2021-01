Megaboete voor man die stiekem goedkoop wil tanken in België

Journalist krijgt 500 euro boete voor kopen van illegaal vuurwerk voor reportage

31 december ARNHEM - Een 27-jarige journalist van De Gelderlander is veroordeeld tot een boete van 500 euro voor het kopen van illegaal vuurwerk. De verslaggever schreef vorig jaar een reportage over hoe makkelijk mensen via sociale media aan zwaar illegaal vuurwerk kunnen komen. Politici toonden zich geschrokken en stelden in de Tweede Kamer vragen aan de minister. Toch is de journalist strafbaar, stelt de rechtbank op oudjaarsdag.