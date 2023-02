Miljardair denkt nog geld te verdienen met dit nieuwe automerk op benzine en diesel

Bestuurder kon jarenlang rondrijden zonder verzeke­ring, APK of wegenbelas­ting te betalen

Zijn auto had al tien jaar geen APK-keuring gehad. Een verzekering? Die had hij ook niet. Wegenbelasting betalen? Waarom? Een bestuurder kon jarenlang probleemloos rondrijden in zijn wagen met Britse kentekenplaat. ,,Ik heb het gewoon geprobeerd en het is lang goed gegaan.”