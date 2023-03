Moet verlichting verplicht worden voor voetgangers?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ik denk dat er geen maatschappelijk draagvlak bestaat om voetgangers te verplichten enige vorm van verlichting te voeren. Persoonlijk zou ik dat ook niet toejuichen. Het zou mensen beperken in hun bewegingsvrijheid. Dat je ’s avonds pas over straat mag als je verlichting voert: het voelt een beetje als een avondklok. Maar u hebt wel degelijk een punt. In het donker zijn voetgangers voor bestuurders vaak slecht te zien. En al helemaal als het ook nog eens slecht weer is.