Motoragent moet BMW rijden: of hij wil of niet

De Nederlandse politie heeft de komende jaren weinig te kiezen als het op motoren aankomt, zo blijkt uit een Europese aanbesteding die door de Koninklijke Marechaussee is aangekondigd. De marechaussee draait er niet omheen: In een officieel document voor de Europese aanbesteding wordt in ambtelijke bewoordingen gemeld dat er in feite geen keus is.

Hoe BMW in deze luxe positie gekomen is? Daar is niet eenvoudig uit te komen omdat de regels rond aanbestedingen ervoor zorgen dat alle betrokken partijen de lippen stijf op elkaar houden, maar de openbaar gemaakte documenten vertellen toch het hele verhaal.

In het recente verleden was er nog een ruim aantal motormerken die ‘sportieve tourmotoren’ bouwden, maar dit segment raakte de afgelopen jaren opeens zo uit de gratie, dat geen motorrijder die nog wil kopen. Yamaha, Honda, Kawasaki, Triumph, allemaal trokken ze de stekker uit de voorheen zo populaire ‘sporttour’-modellen, met BMW Motorrad als enige uitzondering. Resultaat: de overheid moet nu wel zaken doen met BMW voor de aanschaf van enkele honderden zware politiemotoren voor de snelwegsurveillance en begeleiding van hoogwaardigheidsbekleders.

1200 motoren voor de politie

Het gaat dan om flinke aantallen; in een aanbestedingsdocument zegt de politie ongeveer 1200 motoren te hebben, waarvan 100 onopvallende motoren en dus 1100 opvallende ‘dienstfietsen’. Die motoren ‘met striping’ zijn weer op te delen in drie segmenten: 380 lichte modellen voor wijksurveillance, 650 grote motoren voor verkeerssurveillance en incidentafhandeling en nog eens 70 grote motorfietsen voor begeleiding. Die lichte modellen kunnen van héél veel merken zijn, maar voor de twee laatste categorieën is de politie dus voor zo’n 720 ‘zware’ motoren aangewezen op BMW Motorrad. Bij de marechaussee wordt gemeld dat het over zo’n 185 motoren gaat, terwijl Rijkswaterstaat (RWS) openbaar maakte er nog zo’n 25 nodig te hebben.

Politiemotor kost al snel 40.000 euro

En dan gaat het niet alleen om de eerste aanschaf, maar ook over vervanging na een ongeval of als er (volgens Rijkswaterstaat) maximaal 140.000 kilometer in vier jaar mee is gereden. Tel daarbij al het onderhoud en de nodige reparaties, en het wordt snel duidelijk dat het over vele miljoenen gaat. Wat een politiemotor precies kost blijft geheim, maar bedenk dat één kale BMW R1250RT voor gewone burgers al snel 25.700 euro kost, waar dus alle accessoires (bijvoorbeeld handvatverwarming) nog bij komen. En dan ben je er nog lang niet, want om van een burgermotor een politiemotor te bouwen, komen daar nog werkmaterialen, communicatieapparatuur, ombouwwerkzaamheden en striping bovenop. Totaal kost een ‘zware’ politiemotor daarom in ieder geval meer dan 40.000 euro.

Ook de weginspecteurs van Rijkswaterstaat rijden al jaren BMW. © BMW

Momenteel lopen er drie Europese aanbestedingstrajecten voor nieuwe motorfietsen voor de overheid, maar bij twee daarvan is iets bijzonders aan de hand. De Koninklijke Marechaussee en Rijkswaterstaat geven namelijk direct aan dat er van een daadwerkelijke aanbesteding geen sprake kan zijn, omdat er maar één model aan de eisen voldoet: de BMW R 1250 RT. Een zeer forse motorfiets met een opvallend ‘boxer’-motorblok, waarvan de cilinders buiten de motor steken, maar in 2023 is dit de enige motor waar zowel marechaussee, Rijkswaterstaat als de politie iets mee kunnen. De politie heeft, als derde partij die op jacht is naar nieuw vervoer, alsnog wel een echte tender (aanbesteding) uitgeschreven, maar zal op dezelfde conclusie uitkomen als de marechaussee en Rijkswaterstaat al eerder trokken: die is zinloos.

Segment van politiemotor sterft uit

Ook motorrijden is aan mode onderhevig. Waar veel motorrijders jarenlang een sportieve tourmotor ideaal vonden om mee op reis te gaan, verschoof dat in de afgelopen jaren naar een ander segment, dat van de allroads. Grote, hoge motoren die, de naam zegt het al, bestemd zijn om op alle wegen te kunnen rijden, inclusief die waar geen asfalt ligt. Het bijzondere is nu dat juist BMW Motorrad de grondlegger van dit segment is, met de oer-allroad in de vorm van de GS-modellen. Op z’n Duits staat GS voor Gelände/Strasse, waarmee al in de jaren 80 overwinningen in de Dakar Rally werden geboekt en dat in het afgelopen decennium het bestverkochte motormodel van bijna alle landen in Europa is geworden, inclusief Nederland.

Punt is nu dat deze hoge, stoer uitziende allroads zó populair werden, dat ze de lage, grote sporttourmodellen volledig uit de markt drukten als ideale motor om mee op reis te gaan. Dan zou je denken dat overheidsdiensten dan ook maar over moeten stappen, maar zo makkelijk gaat dat niet. Want waar diensten als de politie en de Koninklijke Marechaussee, maar bijvoorbeeld ook de acute hulpdienst van Rijkswaterstaat, vooral last van hebben is de enorme uitrusting die ze mee moeten nemen.

100 kilo extra gewicht door apparatuur

Dienstmotoren vervoeren namelijk niet alleen de politieman/vrouw, marechaussee of kantonnier snel tussen het verkeer door, maar moeten daarnaast al het gereedschap van ze dragen. Denk dan aan pionnen om de weg af te zetten, EHBO-materiaal of een kogelwerend vest, maar vooral ook aan communicatieapparatuur, zwaailichten en sirenes.

Vooral die laatste categorie zorgt voor een nog groter probleem, die hebben immers extra grote accu’s nodig om het -ook bij een stilstaande motor- een uurtje uit te kunnen houden als de weg geblokkeerd moet worden Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat een politiemotor al snel 100 kilo meer weegt dan de burgerversie ervan.

De Nederlandse politie heeft weinig keus: de BMW R 1200 RT is hét voertuig voor de motoragent. © BMW

Op zo’n lage sporttourmotor, die standaard al bijna 300 kilo weegt, is dat extra gewicht goed beheersbaar, vooral door de zeer goed getrainde motorrijders van onze overheidsdiensten. Kwestie van goed op blijven letten, maar omdat het zwaartepunt zo laag ligt gaat het meer om balans dan om kracht. Dat wordt echter een totaal ander verhaal als die extra uitrusting op een hoge allroadmotor wordt gebouwd. Veel motorrijders hebben al wat moeite met de allroads, die als bijnaam dan ook wel ‘hoogpoters’ kregen, maar met zoveel extra materiaal is er zelfs voor lange, grote politiemannen geen houden aan als de hele zaak begint over te hellen.

BMW Motorrad doet gemakkelijk zaken

Het wordt voor BMW Motorrad dus makkelijk zaken doen: er is maar één model overgebleven voor de politie & Co. Grappig, want juist een ander BMW-model heeft ervoor gezorgd dat alle andere motormerken geen concurrentie meer bieden. De enige keerzijde is wel dat politiemensen recent nog lieten weten de BMW R 1250 RT niet voor onopvallende surveillance te willen gebruiken: iedereen die er eentje ziet rijden denkt immers direct dat het een politiemotor is.

De BMW R 1200 RT in politie-uniform kost al gauw zo'n 40.000 euro. © BMW