Nederlander verkoopt Ferrari uit Miami vice met megawinst

De Nederlander Bas Witvoet kocht vijf jaar geleden een van de twee witte Ferrari’s uit de tv-serie Miami vice voor 250.000 dollar. Onlangs werd hij benaderd door een verzamelaar uit de Verenigde Staten. Nog geen tien appjes later was de deal beklonken.

Bas Witvoet kocht de auto toen hij een deel van zijn bedrijf had verkocht, aldus Quotenet. De succesvolle ondernemer was aanvankelijk van plan om met het geld een aantal mooie auto's, die hij ooit had gehad, terug te kopen. Zijn vrouw opperde dat hij beter één droomauto kon kopen en toen kwam hij in de Verenigde Staten op het spoor van de witte Ferrari Testarossa uit Miami vice.

,,De auto was op een veiling blijven staan", zegt Witvoet. ,,En net als met een huis dat te lang te koop staat, rust er dan soms een smet op. De eigenaar wilde een miljoen dollar, maar dat was zeker vijf jaar geleden best een hoog bedrag. Bovendien was de eigenaar een hele vreemde kerel en dus snap ik wel dat veel mensen die de auto alsnog wilden kopen uiteindelijk afhaakten. Maar ik zette door en na zes maanden onderhandelen was de deal rond.”

Benaderd door Amerikaan

Nadat de auto in een container aankwam in de haven van Antwerpen, liet Witvoet de motor meteen reviseren. ,,De auto had jaren stilgestaan en ik durfde 'm niet eens te starten. Uiteindelijk duurde het maanden voor de motor klaar was en de rekeningen bleven maar binnenkomen, dus toen vroeg ik me wel even af waar ik aan was begonnen. Maar uiteindelijk was alles voor elkaar en toen heb ik er een paar jaar een beetje mee rondgereden.

Ik was echt van plan om de auto nooit weg te doen, tot ik onlangs werd benaderd door een Amerikaan die vroeg of hij de auto kon kopen. Ik appte terug dat ik de auto niet van plan was te verkopen, maar dat ik wel een marktkoopman ben, en vroeg hem toch wat hij ervoor overhad. De Amerikaan heeft waarschijnlijk meteen gekeken wat marktkoopman betekent en bood 750.000 dollar. Dat zou een leuke winst betekenen, maar ik antwoordde: ‘Verdubbel je bod en de auto is van jou’. Enkele minuten later wilde hij al een miljoen geven, maar ik hield voet bij stuk.”

Binnen een dag was alles geregeld

De Amerikaan wilde vervolgens het verschil delen, maar Witvoet was niet te vermurwen. Toen de Amerikaan zei dat hij het verschil tussen een miljoen en anderhalf miljoen wilde delen, antwoordde de Nederlander: ‘Het is laat hier, ik ga naar bed'. ,,De volgende ochtend antwoordde de Amerikaan dat hij akkoord ging met anderhalf miljoen”, vertelt Witvoet terwijl hij het appverkeer tussen hem en de Amerikaan toont. ,,Binnen een dag was alles geregeld.”

De Amerikaan heeft misschien ook geen slechte deal gesloten, want de witte Testarossa van Bas Witvoet speelde een hoofdrol in de televisieserie uit de jaren 80, naast acteurs Don Johnson en Philip Michael Thomas. Dat de auto er kwam is opmerkelijk, want aanvankelijk had Enzo Ferrari, oprichter van het sportwagenmerk en destijds nog directeur, totaal geen vertrouwen in Miami vice. Enzo wees het verzoek van programmamaker Michael Mann om enkele Ferrari’s te laten optreden in de nieuwe politieserie dan ook keihard af.

Ferrari 365 Daytona Spyder

De makers van Miami vice schakelden daarom noodgedwongen over op de oudere Ferrari 365 Daytona Spyder. Het ging hierbij echter om een replica op basis van de Chevrolet Corvette en die auto ontwikkelde zich in de eerste twee seizoenen al snel tot een van de hoofdrolspelers in de politieserie, die wereldwijd door miljoenen mensen werd bekeken. Ferrari Enzo was echter woedend. Hij klaagde de maker van de replica’s aan en bood de producenten van Miami vice twee gratis Testarossa’s aan, als ze de Daytona maar zouden vernietigen. En zo gebeurde het dat Ferrari vanaf seizoen drie alsnog twee - zwarte - Testarossa’s liet afleveren op de set.

Nachtscènes

Aan het begin van seizoen drie ging de Daytona in vlammen op en vanaf dat moment zou hoofdpersoon Sonny Crockett in de serie rondrijden in een zwarte Ferrari Testarossa. Zover kwam het echter niet, want de zwarte kleur van de twee geleverde sportwagens kwam in de vele nachtscènes niet goed over en dus besloten de Miami vice-makers de Testarossa’s spierwit te spuiten. Wat Enzo Ferrari van deze aanpassing vond, is niet bekend. Maar het resultaat was in ieder geval dat de Testarossa een iconische status kreeg door de tv-serie en dat de naam van het model nog altijd bekend is bij de generatie die opgroeide met Miami vice.

Monospecchio

De Ferrari’s Testarossa waren zogeheten monospecchio exemplaren. Dat klinkt spectaculairder dan het is, want het betekent simpelweg dat deze modellen slechts over één buitenspiegel beschikten. Daarmee zijn ze echter wel geliefder bij verzamelaars, simpelweg omdat er daarvan minder zijn gemaakt. De 390 pk sterke Ferrari die Bas Witvoet heeft verkocht, is voorzien van alle certificaten die bewijzen dat dit een van de twee filmauto's is. Ook staat op de papieren nog de originele kleur: nero, oftewel zwart. Overigens vertoont de Testarossa geen kogelgaten of andere schade veroorzaakt door het harde rijden. Geen wonder: voor de actiescènes gebruikte het Miami vice-team replica’s van een Testarossa op basis van het chassis van een De Tomaso Pantera.

