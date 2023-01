Nederlandse auto gemiddeld oudste van West-Europa

Uit de jongste cijfers van brancheorganisatie European Automobile Manufacturers Association (ACEA) blijkt dat de gemiddelde Nederlandse personenauto in 2021 een leeftijd had van 11,4 jaar. Daarmee zijn personenauto’s in Nederland gemiddeld ouder dan in andere West-Europese landen. In 2019 was een gemiddelde personenauto in Nederland nog 11 jaar oud. Overigens bleek onlangs al dat de meerderheid van de auto’s in Nederland meer dan tien jaar oud is.

Luxemburg heeft de jongste auto's

In België en Duitsland zijn personenauto’s gemiddeld 9,5 en 10,1 jaar oud. In Frankrijk is een auto gemiddeld 10,5 jaar oud en in het Verenigd Koninkrijk 10 jaar. Luxemburg heeft daarmee de jongste auto’s van Europa, de leeftijd is er gemiddeld 7,6 jaar. In Griekenland zijn auto’s met 17 jaar gemiddeld het oudst. Ook in Estland (16,8 jaar) en Tsjechië (15,6 jaar) is het wagenpark gemiddeld bepaald niet jong meer.

De gemiddelde leeftijd van een personenauto in de Europese Unie lag in 2021 op 12,0 jaar en daar blijft Nederland dus net boven. Volgens ACEA telde het Nederlandse wagenpark in 2021 bijna 4,5 miljoen auto’s die tien jaar of ouder waren. Griekenland heeft gemiddeld genomen niet alleen de oudste personenauto’s van Europa, maar ook de oudste bedrijfswagens. Een lichte bedrijfswagen was er in 2021 namelijk maar liefst 29,8 jaar oud.

Ruim de helft is benzineauto

In Nederland waren er in 2021 op elke 1000 inwoners 523 personenauto’s. Dat waren er een jaar eerder nog 520 en in 2019 nog 517. In de hele Europese Unie waren er in 2021 gemiddeld 567 auto’s per 1.000 inwoners. Polen telt opvallend genoeg de meeste auto’s per 1000 inwoners: 684 stuks. Roemenië de minste: 396 stuks.

51,1 procent van alle personenauto’s die in 2021 in de Europese Unie rondrijden heeft een benzinemotor. 41,9 procent van het wagenpark had dat jaar een dieselmotor onder de kap en slechts 0,8 procent had in 2021 een elektrische aandrijflijn. Een piepklein aandeel was in 2021 dus een EV, maar er waren nóg minder plug-ins. Het aandel stekkerhybrides betrof in 2021 namelijk slechts 0,7 procent.

