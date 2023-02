Nederlandse automobilisten zijn net niet de beste ter wereld

mijn allessie Tot de laatste bout is Alfred’s 205 GTI origineel

Dat deze Peugeot 205 GTI eruitziet alsof ‘ie pas 33 dagen jong is in plaats van 33 jaar oud is te danken aan eigenaar Alfred Hoek (61). Die stelt met veel plezier werkelijk alles in het werk om zijn auto knap te houden. Naar de andere kant van het land rijden voor een boutje bijvoorbeeld, want zijn wagen is en blijft origineel.

