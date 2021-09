Nederlandse toerist rijdt in Frankrijk student dood, deed 'per ongeluk’ aan spookrijden

Een Nederlandse toerist van in de zeventig moet twee jaar de gevangenis in omdat hij in Zuid-Frankrijk een motorrijder heeft doodgereden. Dat gebeurde tijdens zijn vakantie aan de Côte d’Azur, afgelopen zomer. De man probeerde over een doorgetrokken streep een camper in te halen en klapte vol op twee motorrijders, van wie er één het niet overleefde.

De Nederlandse Audi-bestuurder verklaarde in de rechtbank dat hij dacht dat hij over een snelweg reed, die zondag 13 juni. In werkelijkheid had hij die net een paar minuten daarvoor verlaten. ,,Ik nam toen de afslag richting La Garde-Freinet. Ik was aan het rijden, rustig. Ik had alle tijd”, zo citeren Franse media de Nederlander.



Toen hij op die weg een camper wilde inhalen reed de Nederlander over een doorgetrokken streep, wat verboden is. Tot zijn schrik zag hij twee motorrijders op zich af komen. Een aanrijding was niet meer te voorkomen: de Audi en de twee motoren klapten vol op elkaar. Eén van de motorrijders, de 32-jarige Duitse militaire student Marcel Reichert, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Zijn vriend Justin raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij aan de beterende hand. De Nederlandse bestuurder werd na de aanrijding direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Nu, bijna vier maanden later, krijgt hij te horen dat hij de cel in moet.

Boetekleed

Volgens de officier van justitie is dit een terechte straf. ,,De witte lijn is er om je eraan te herinneren dat je niet mag inhalen. Een kleine overtreding, wat de reden ook is, kan enorme gevolgen hebben.” De verdachte verklaarde dat de markering op de grond niet voldoende zichtbaar zou zijn geweest. Zijn advocaat voegt daaraan toe dat de verkeerssituatie behoorlijk verwarrend is voor weggebruikers die de weg niet kennen. ,,We zien op luchtfoto’s dat er nog een weg langs deze weg loopt. Mijn cliënt had kunnen denken dat hij over een 2x2-baan reed.”

De Nederlander trekt desalniettemin het boetekleed aan. ,,Om vergeving vragen is misschien te veel gevraagd, maar ik hoop dat de nabestaanden mij in hun verdriet zullen laten delen”, zo verklaarde de Nederlander volgens Franse media. ,,Ik kan me alleen maar proberen voor te stellen wat voor een impact dit op hun leven heeft. De realiteit moet nog erger zijn.”

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: