Nederlandse trucker gaat wereld over omdat hij met zijn vrachtwagen kopje thee zet: ‘Dit loopt uit de hand’

Oud-top­man Nissan over ontsnap­ping uit Japan: ‘De 30 minuten in die kist waren de langste in mijn leven’

14 juli De voormalige topman van autofabrikanten Nissan en Renault, Carlos Ghosn, ontsnapte op bizarre wijze uit Japan, waar hij onder huisarrest stond op verdenking van fraude. Anderhalf jaar later vertelt hij voor het eerst zelf over hoe hij het land uit is gekomen. In een exclusief interview met de BBC vertelt Ghosn hoe hij anderhalf uur in een muziekkist lag.