Negen doden bij frontale botsing in Texas: 13-jarige zat achter het stuur

Bij een frontale crash in het westen van Texas zijn negen mensen omgekomen, onder wie veel studenten. Een van de betrokken bestuurders blijkt een 13-jarig kind te zijn.

In een persconferentie donderdag is bekendgemaakt dat bij het verkeersdrama een 13-jarige achter het stuur zat. De minderjarige bestuurde een pick-up, die op de verkeerde weghelft terechtkwam.

Golfteam

Het ongeluk dateert van dinsdagavond (lokale tijd), maar onderzoek naar de verbrande lichamen nam enige tijd in beslag. Op een tweebaansweg reed de pick-up vlak voor het fatale ongeluk over een doorgetrokken streep op een tweebaansweg. Een ongelooflijk harde crash met een busje was het gevolg.

In dat busje zaten volgens NBC News studenten van het golfteam van een universiteit in New Mexico (staat die grenst aan Texas). Leden van het mannenteam en vrouwenteam kwamen van een wedstrijd. Zes studenten van het golfteam overleden ter plekke. Ook de coach kwam om het leven. De jongste slachtoffers in het busje waren twee 18-jarigen.

Er zaten nog twee andere studenten in het voertuig. Een 19-jarige en 20-jarige man zouden in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Kind en man

De Texaanse vervoersveiligheidsraad NTSB heeft na enig onderzoek kunnen vaststellen dat bij het ongeluk verder een 13-jarige en een 38-jarige man zijn omgekomen. Het kind zou de grote wagen hebben bestuurd, blijkt uit identificatie van de menselijke resten. De NTSB ontdekte dat het linkervoorwiel een reserveonderdeel was. Mogelijk ging daar iets mis, waardoor de pick-up naar links uitweek.

Volledig scherm Een gedenkplek voor de omgekomen studenten. © AP Hoe en waarom het kind de wagen mocht besturen is niet bekend. De NTSB is een onafhankelijke onderzoeksinstantie en kijkt alleen hoe de dodelijke crash kon gebeuren. Eventuele strafrechtelijke vervolging hangt af van het openbaar ministerie.

Duizenden foto's

NTSB-voorzitter Bruce Landsberg nam in een persconferentie donderdag zijn tijd om de vele verkeersdoden in zijn staat te bespreken. Het lijkt er overigens op dat niet alle golfstudenten hun gordel droegen. Zeker één persoon is door de klap naar buiten gelanceerd.

Lansberg: ,,We hebben letterlijk duizenden foto's genomen van de plek van het ongeval. Er is geen twijfel mogelijk over de impact van deze crash. Er zijn met hoge snelheid twee hele zware wagens op elkaar gebotst. Het lijkt soms wel een bloedbad op onze snelwegen. Texanen zouden veilig rijden echt iets serieuzer moeten nemen.”

