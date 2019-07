Nieuwe elektrische auto's moeten vanaf vandaag verplicht geluid maken

De komst van elektrische auto's is voor de meeste mensen een verademing. Ze verhogen de levenskwaliteit omdat de auto's geen of nauwelijks geluid maken. Ook de bestuurders zelf genieten van de stilte aan boord. Maar deze vreugde is van korte duur, want vanaf vandaag is voor nieuwe elektrische auto's de introductie van een zogeheten Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS) verplicht.