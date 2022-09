‘Nuchtere’ Skoda Enyaq verkozen tot Zakenauto van het Jaar

Bij de verkiezing van vorig jaar was het nog de Enyaq die als beste nieuwe zakenauto werd gezien. Het afgelopen jaar wist de gezinsauto zijn favorietenrol waar te maken, zo zegt de jury van de Zakenauto van het Jaar, opgebouwd uit onder meer vakjournalisten, (auto-) leasespecialisten en andere experts op het gebied van zakelijke mobiliteit. De jaarlijkse verkiezing is een initiatief van vakblad Automotive Management. De Skoda laat negen andere kanshebbers zoals de Hyundai Ioniq 5, Audi Q4, Ford Mustang Mach-E, Volvo XC40 en Kia EV6 achter zich. De Skoda Kodiaq was ook genomineerd, als enige niet volledig elektrische model.

De Enyaq wist de meeste punten te verzamelen in het eindklassement, omdat hij volgens de jury een bovengemiddeld compleet pakket biedt aan de zakelijk rijder. Ten eerste is de Skoda één van de best gelukte elektrische modellen van het afgelopen jaar, met voldoende ruimte, een redelijke prijs en acceptabele inzetbaarheid. Ook krijgt de SUV complimenten voor de goede kwaliteitsindruk en het hoge afwerkingsniveau van het interieur. Dat wekt een betere indruk dan bijvoorbeeld in zijn halfbroer van Volkswagen, de ID.4. ,,De Enyaq staat op hetzelfde platform als de Volkswagen, maar toch levert Skoda een beter product”, zo luidt het oordeel. In de eerdere test op deze site was autoredacteur Niek Schenk van mening dat de Enyaq desondanks nog wat verbeterpunten kent.

Volledig scherm De eveneens elektrische BMW i4 ging aan de haal met de titel 'Beste Nieuwkomer' © Bart Hoogveld

BMW i4 is de Beste Nieuwkomer

Hoewel BMW met de iX3 achter het net viste bij de verkiezing van Zakenauto van het Jaar, viel het Duitse merk in de andere categorie wel in de prijzen. De nieuwe BMW i4, eveneens een volledig elektrische auto, is namelijk uitgeroepen tot Beste Nieuwkomer van dit jaar. Daarmee wordt hij in deze categorie dus de opvolger van de Enyaq, die bij de vorige verkiezing als meest veelbelovende nieuwe zakenauto uit de bus kwam.

Met de i4, feitelijk de elektrische versie van de 4-Serie Gran Coupé, heeft BMW dan ook een dijk van een zakenauto in huis. ,,Dit is een elektrische auto voor liefhebbers”, zo begint de jury haar rapport, waarin het prijzige model ook wordt geprezen om zijn uitstraling, rijgedrag en totale kostenplaatje. De i4 haalt de op één na hoogste score voor duurzaamheid en heeft op basis van de aangeleverde data de grootste kans om volgend jaar Zakenauto van het Jaar te worden. Of de BMW dat ook gaat waarmaken, weten we volgend jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.