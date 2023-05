OBD-dongels om brandstof te besparen: wondermiddel of consumentenbedrog?

Geheim plan voor de comeback van Saab dreigt te mislukken

Tien jaar geleden verdween autofabrikant Saab van het toneel. Nu blijkt dat in Zweden in het grootste geheim al lange tijd wordt gewerkt aan een wederopstanding. Maar het project, met in de hoofdrol een revolutionaire elektrische auto, is in gevaar. ‘De merknaam hadden ze al verkwanseld, nu is ook de Chinese geldstroom opgedroogd.’