Occasionkoper blijft vooral zoeken naar benzineauto's

De overheidssubsidie op tweedehands elektrische personenauto’s (SEPP) heeft dit jaar nog niet geleid tot meer belangstelling van autokopers. Vorig jaar leidden de subsidieregeling en de hoge brandstofprijzen nog tot een duidelijke piek in het zoekgedrag. In maart 2022 zocht bijna 11 procent van de autokopers naar een elektrische auto. Nu is dat nog slechts 6,5 procent. Daarmee is de populariteit van elektrische auto’s op de occasionsites nu op het laagste punt sinds oktober 2021. De gemiddelde prijs van tweedehands elektrische auto’s is dan ook €46.278. Een flink verschil met de gemiddelde zoekprijs van €19.603, groter dan de subsidie van €2.000 kan overbruggen.