Omzet autobranche flink hoger in 2022 door prijsstijgingen

De omzet van de auto- en motorbranche in Nederland is in 2022 flink gestegen en zette daarmee het herstel na de coronacrisis voort. De toename van de omzet werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral veroorzaakt door prijsstijgingen. Nieuwe personenauto’s, occasions en ook onderdelen stegen gedurende het jaar in prijs.

Volledig scherm De autobranche lijkt zich hersteld te hebben van de coronacrisis. © ANP XTRA

De omzet van de branche steeg vorig jaar met 17,6 procent ten opzichte van een jaar eerder en lag 24,5 procent hoger dan in 2019, het jaar voor de pandemie. Daarmee lijkt de branche zich drie jaar na de start van de coronacrisis hersteld te hebben.

De coronacrisis heeft grote impact gehad op de auto- en motorbranche. Naast het wereldwijde chiptekort speelden er tijdelijke sluitingen van fabrieken. Dat had gevolgen voor auto-importeurs en voor de verkoop van nieuwe auto’s. Ook mochten dealers geen klanten ontvangen in hun showroom.

Alle deelbranches lieten vorig jaar groeicijfers zien, ook ten opzichte van 2019. De deelbranche handel in en reparatie van personenauto’s boekte in 2022 de grootste omzetgroei. Bedrijven in deze deelbranche hadden in de tweede jaarhelft minder last van het chiptekort en er werden meer elektrische auto’s verkocht. Bij elektrische auto’s, die over het algemeen duurder zijn, valt het volgens het CBS ook op dat er de laatste tijd steeds meer Chinese merken op de Europese markt komen.

Het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche heeft volgens het CBS aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 ook een sprong gemaakt. Ondernemers zijn echter nog niet zo positief als in het derde kwartaal van 2021. Het vertrouwen in de auto- en motorbranche is wel hoger dan in andere bedrijfstakken.

Het CBS merkt verder op dat de gespannen arbeidsmarkt ook in de auto- en motorbranche merkbaar blijft. Iets meer bedrijven (35,7 procent) gaven aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 aan een tekort aan personeel te hebben. Aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 was dit 34,9 procent. Het aantal vacatures is wel iets afgenomen.