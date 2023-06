Ondanks gevaren blijft liefde voor de motor: ‘Motorrijden maakt mijn hoofd leeg’

Fietstest 2023 Dit zijn de beste elektri­sche stadsfiet­sen tussen de 3000 en 3500 euro

De grootste categorie e-bikes is die welke de fabrikanten indelen als ‘stadsfietsen’. Ze moeten voor veel korte ritten geschikt zijn, naar werk of voor boodschappen bijvoorbeeld, of even langs bij familie. Dit zijn de beste elektrische stadfietsen tussen de 3000 en 3500 euro.