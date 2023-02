Op deze leeftijd is jouw auto oud genoeg voor een goedkopere verzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht voor elke automobilist. Al rijd je maar een meter zonder, dan ben je al strafbaar. Zelfs als de auto net is gekocht. Deze verplichte basisdekking vergoedt niets anders dan de schade die je met jouw auto toebrengt aan anderen.

Rijd je bij het parkeren een deukje in de auto naast je, dan vergoedt je WA-verzekering dat. Maar voor het wegwerken van de kras op de eigen auto draai je zelf op. Ook als jouw auto gestolen wordt, er een dakpan op waait of als je hem total loss rijdt, vergoedt een basis-WA-polis niets van de kosten voor herstel of vervanging van de wagen.

Volgens auto-expert Menno Dijcks van vergelijkingssite Independer is een WA-dekking genoeg voor auto’s van tien jaar en ouder. Hun dagwaarde is doorgaans zo laag dat het niet loont om meer premie te betalen voor een betere dekking. ,,Alleen als je geen geld achter de hand hebt om reparaties zelf te betalen. Of als je heel moeilijk zonder je auto kunt omdat het bijvoorbeeld de enige manier is om op je werk te komen. Dan loont een uitgebreide autoverzekering voor een oudere auto”, zegt Dijcks.

Voor auto’s van 6 tot 10 jaar: WA+

Naast schade die je bij anderen veroorzaakt, ben je met een WA+-autoverzekering ook gedekt voor sommige schade aan eigen wagen. Een WA+-polis wordt ook wel ‘Beperkt Casco’ genoemd. Independer-expert Dijcks raadt hem aan voor auto’s die tussen de zes en tien jaar oud zijn. ,,Loopt je auto schade op door brand, bliksem, storm en hagel, inbraak, diefstal of botsingen met dieren, dan dekt een WA+-verzekering het herstel.”

Sommige schade door vandalisme is ook gedekt met een WA+-polis, zoals een ingeslagen ruit, schade na joyriding of brandschade, bijvoorbeeld door vuurwerk. Ook de onkosten na een autodiefstal of inbraak worden vergoed. Dat kan een belangrijk argument zijn om te kiezen voor een WA+-dekking.

Slechts 40 procent van gestolen auto's wordt teruggevonden

Volgens het Landelijk Intelligence- en Expertisecentrum Voertuigcriminaliteit werden in de eerste helft van 2022 maar liefst 2900 personenauto’s gestolen, een stijging van 13 procent vergeleken met een jaar eerder. Nog niet de helft, 40 procent, werd teruggevonden. De meeste auto’s verdwenen in de regio’s Amsterdam, Rotterdam/Den Haag, Enschede, Tilburg en Zuid-Limburg.

Dijcks: ,,Losse spullen die bij een inbraak uit de auto worden gestolen, zoals een zonnebril of telefoon, zijn overigens niet gedekt door de autoverzekering. Om die schade te verhalen, kun je in sommige gevallen terecht bij de inboedelverzekering.”

Accessoires die de fabrikant heeft ingebouwd, zoals navigatie of een audiosysteem, zijn meestal standaard meeverzekerd. De vergoedingen die hiervoor worden uitgekeerd, verschillen echter enorm per verzekeraar en lopen uiteen van 500 tot 5000 euro. Later ingebouwde accessoires moeten apart worden meeverzekerd.

Nieuwe auto’s: allrisk

De meest uitgebreide verzekering is vooral geschikt voor auto’s die pas hooguit vijf jaar op de weg zijn en dus nog een hoge dagwaarde hebben. Een verzekeraar gebruikt de dagwaarde om te bepalen hoeveel je vergoed krijgt als jouw auto is gestolen of total loss raakt.

Een allrisk-autoverzekering dekt alles wat een WA- en WA+-polis dekken, plus alle andere schade die je zelf aan je auto veroorzaakt. Ook als de auto in het water belandt, is de schade verzekerd. Verder dekt een allriskpolis vandalisme, waaronder afgetrapte spiegels en lek gestoken banden.

Dijcks: ,,Toch zijn er situaties waarin zelfs een allriskverzekering niet uitbetaalt. Als een auto schade heeft opgelopen terwijl de bestuurder onder invloed van drugs of alcohol is, dan wordt niets vergoed. Dat geldt ook als iemand zonder geldig rijbewijs achter het stuur zit.”

Als de auto niet op slot zit, niet het juiste alarm heeft, of de sleutels liggen er nog in, dan dekt een allrisk ook niets. Schade door nalatigheid wordt ook niet vergoed: laat je vogelpoep, boomhars, pekel of andere bijtende stoffen te lang inwerken op de lak, dan draai je zelf op voor de kosten van de reparatie.

Bereken de dagwaarde

De dagwaarde geeft aan wat het ongeveer kost om nú een vergelijkbare vervangende auto te kopen. Het is een belangrijke factor in de keuze voor de juiste autoverzekering.

Omdat de dagwaarde verandert op basis van het bouwjaar, de ingebouwde accessoires, het aantal kilometers op de teller en de staat van het onderhoud, is het goed om regelmatig te checken of de polis niet langzaamaan meer dekt dan de dagwaarde van je auto rechtvaardigt.

Veel automobilisten overschatten de dagwaarde en sluiten daardoor een te uitgebreide autoverzekering af. Independer biedt een tool aan waarmee je na het invullen van je kenteken ziet wat de dagwaarde van je auto is.

Eigen risico

Een hoger eigen risico betekent een lagere premie. Het eigen risico betaal je alleen over schade aan je eigen auto. Schade aan de auto van een ander wordt gedekt door de basis-WA-verzekering. Bij de bijna honderd autoverzekeringen op vergelijkingssite Independer loopt het eigen risico uiteen van 0 tot 1200 euro. Het is dus belangrijk dit goed te vergelijken.

,,Welk bedrag je ook kiest, je betaalt het per schade en niet per jaar, zoals bij de zorgverzekering. Claim je in een jaar drie keer schade, dan betaal je dus drie keer eerst het eigen risico”, legt auto-expert Dijcks uit. Verzekeraars kunnen onder bepaalde omstandigheden het eigen risico verhogen, bijvoorbeeld als iemand anders in je auto reed en schade veroorzaakte. Is de bestuurder jonger dan 24 jaar, dan wordt het eigen risico soms ook met een paar honderd euro verhoogd.

Boetes

Wat nooit loont, is zonder WA-verzekering de weg op gaan. Bij controles kan de RDW daar tot drie keer per jaar een boete van 400 euro voor opleggen. Word je betrapt door de politie, dan komt daar nog eens 650 euro bovenop én 9 euro administratiekosten. Met onverzekerd rijden riskeer je dus hoge boetes. Dat is vele malen meer dan de jaarlijkse WA-premie.

