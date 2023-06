OPEC verlaagt olieproductie om prijs te stutten

Het besluit over de verlaging werd zondag in Wenen genomen door de alliantie van 23 landen. Er gingen uren van zware onderhandelingen aan vooraf. In de aanloop had vooral Saoedi-Arabië de speculaties aangewakkerd dat er een verdere productielimiet zou komen. Rusland, aan de andere kant, had aangegeven dat er geen behoefte was aan extra actie. In april was al besloten om de productie tot het einde van het jaar met 1,66 miljoen vaten per dag te verlagen om de olieprijs te stutten.