Pak ik de auto, bus of toch de trein? Met één druk op je telefoon zie je straks hoe je het snelst (en goedkoopst) reist

Nieuwe aanpak in zorg rukt op: ‘Minder mensen gaan hierdoor naar de huisarts’

Mensen die niet lekker in hun vel zitten te hulp schieten, zodat ze niet ziek worden en naar de huisarts moeten. Dat is het doel van professional Wendy Nederend. Op deze manier wordt de druk op huisartsen verlicht. Maar juist die zijn kritisch op deze nieuwe stroming in de gezondheidszorg. Hoe zit dat?

9 augustus