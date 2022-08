Paul (72) rijdt in een JBA, maar veel mensen kennen dat merk niet: ‘Ik zelf eerst ook niet’

De letters J, B en A staan voor de bedenkers van het automerk: de Britse ingenieurs Jones, Barlow en Ashley. ,,Ze vonden de auto's uit die tijd, de jaren 80, allemaal een beetje saai. Ze wilden een retromodel bouwen, gebaseerd op de Ford. Dat werd deze JBA, waar een Ford motor in zit.’’ Paul was niet op zoek naar de auto, want hij had toerde al met een motor én kende het merk niet. Via een collega kwam hij bij de JBA uit. ,,Ik was niet direct gecharmeerd.’’