Peugeot 408: Grand Cru of een wijntje?

AutotestDe 408 is volgens Peugeot een sedan, maar dat klopt niet. Het is formeel een liftback, maar ook een coupé en met een beetje fantasie een SUV-coupé. Dat, gecombineerd met zijn eclectische ontwerp, zorgt in de praktijk voor een mooi mengelmoesje.

In de wijnwereld kent men het begrip blends. Dat zijn verschillende wijnsoorten die - oneerbiedig gezegd - bij elkaar in een vat worden gegooid, in de hoop dat het eindresultaat meer is dan de som der delen. In de autowereld noemen we zoiets een cross-over. Zo'n auto heeft dan bijvoorbeeld de rijhoogte van een SUV, de stoere wielkasten van een terreinwagen, de aflopende daklijn van een coupé en de laadcapaciteit van een liftback.

Lamborghini Urus

Bij Peugeot hebben al deze elementen geleid tot de 408, maar de tijd zal leren of hier sprake is van een Grand Cru of een wijntje. Want er gebeurt ontwerptechnisch gezien wel heel veel bij de Peugeot 408. Ook al omdat de designers hebben gemeend om een aantal stijlelementen van de Lamborghini Urus over te moeten nemen. Deze vorm van mimicry gebruikten ze al eerder bij de Peugeot 406 coupé, die sterk deed denken aan een klassieke Ferrari, maar omdat deze auto was ontworpen door Pininfarina was hier geen sprake van het ‘lenen’ van designelementen.

Kattenoren

De Lamborghini-kenmerken beperken zich niet alleen tot de ‘kattenoren’ in de bovenhoeken van de achterruit van de 408, de vreemde uitstulpingen op de voor- en achterbumper en de brede wielaksten achter. Ook het stuur en de stiksels van stoelen en dashboard doen aan de Urus denken. Maak de 408 wat korter en breder en de overeenkomsten zijn frappant. Tijdens de presentatie horen we er niemand over, maar het is ongetwijfeld opzet geweest om de 408 op deze manier zo stoer mogelijk te doen overkomen. De kattenoren zijn volgens Peugeot overigens ook functioneel: hier zjn namelijk de scharnieren van de achterklep onder verwerkt, zodat meer hoofdruimte achterin resteert.

Volledig scherm De Peugeot 408 lijkt op de 308 vanbinnen © Peugeot

Citroën C5 X

De 408 is gebaseerd op de Citroën C5 X, waarmee deze auto zijn technische basis deelt. Het is een bekende truc van moedermaatschappij Stellantis, dat zoveel mogelijk platforms probeert te delen met andere merken om kosten te besparen. En alhoewel dat laatste af en toe tot enige kritiek leidt, staat het overkoepelende orgaan van merken als Peugeot, Citroën, Jeep, Alfa Romeo en Lancia hier niet alleen in. De Volkswagen Groep is er zelfs groot mee geworden. Vergeleken met de Citroën is de Peugeot 408 echter veel minder polariserend en de kans is groot dat de auto bij hele volksstammen in de smaak zal vallen.

Het interieur is in grote lijnen identiek aan dat van de 308. Dat is fijn en vanzelfsprekend omdat de auto veel techniek, componenten en materialen deelt met dit model. En dus is ook de binnenzijde van de 408 donker maar stijlvol met een luxueuze uitstraling en tevens voorzien van een groot centraal scherm dat naar de bestuurder is gericht. Het beeldscherm bestaat uit meerdere lagen voor driedimensionale weergave en dat oogt niet alleen futuristisch, maar vergroot ook de afleesbaarheid. Ook de materialen zijn mooi en zacht en de stoelen zitten prettig.

i-Cockpit blijft omstreden

Qua gebruiksgemak valt er ook weinig te klagen. Je hebt de beschikking over een grote achterklep waar je makkelijk boodschappen indoet en uithaalt, de beenruimte achterin is meer dan voldoende en als je niet al te lang bent kun je vast en zeker ook prima leven met de door Peugeot veelgeroemde i-Cockpit met zijn compacte stuur. Veel mensen zullen het stuur echter veel lager moeten zetten dan ze gewend zijn om de digitale wijzerplaten goed te kunnen zien.

Volledig scherm De Peugeot 408 is een opvallende verschijning © Peugeot

Andere minpunten zijn de liters die je verliest wanneer je kiest voor een hybride én de 690 Watt geluidsinstallatie van Focal. De bagageruimte is dan plotseling niet 690 liter, maar 454 liter groot. Ook zorgt de uitklapbare middenconsole op de achterbank ervoor dat je in het midden niet echt comfortabel zit. Het infotainmentsysteem is daarentegen overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Het ziet er niet alleen modern uit, maar reageert ook redelijk vlot. Nog een pluspunt: met één druk op de knop kun je alle rijhulpsystemen uitzetten. Niet slim om te doen, maar soms wel fijn, zeker wanneer de wegmarkering slecht is.

Standaard met 1,2 liter driecilinder

De motoren zijn allemaal bekend van andere varianten van dit zogeheten EMP2-platform van Stellantis. Het instapmodel van de 408 is voorzien van de 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met 130 pk. Een stuk sterker is de later leverbare plug-in hybride met 180 pk systeemvermogen en het topmodel is ook een plug-in hybride, maar dan 225 pk sterk. Deze laatste versie was als enige beschikbaar tijdens de tests. Het model blijkt tijdens de testritten stil en zuinig.

Volledig scherm De Peugeot 408 komt ook als stekkerhybride, met 180 en 225 pk © Peugeot

De aandrijflijn bestaat uit een 180 pk sterke 1,6 liter viercilindermotor en een 81 kW sterke elektromotor. Beide aandrijvingen werken uitsluitend op de voorwielen via een achttraps automatische transmissie. Daarmee accelereert de Hij moet van 0-100 km/u gaan in 7,9 seconden en de topsnelheid is 233 km/u. Volledig elektrisch daarentegen is bij 135 km/u al voorbij.

Oorverdovende stilte

Dat elektrisch rijden in de praktijk vaak tegenvalt, is bekend. Ook hier kunnen we met een volle accu volgens de boordcomputer slechts 41 kilometer elektrisch rijden, terwijl Peugeot 64 kilometer belooft. Aan de buitentemperatuur kan het niet liggen, want die is met 14 graden weliswaar iets minder dan ideaal, maar niet zo laag dat het de reikwijdte zwaar kan beïnvloeden.

Volledig scherm Qua design durft Peugeot weer écht onderscheidend te zijn: deze spraakmakende lichtmetalen wielen (20-inch, optioneel voor de GT) passen in de beste Franse traditie © Peugeot

Het wegrijden gaat altijd elektrisch bij de Peugeot en dat is een waar genoegen. De stilte aan boord is oorverdovend. Niet alleen door het ontbreken van een verbrandingsmotor, maar ook door de absentie van wind- en bandengeluid. Hoewel comfort voorop staat - de voorstoelen kunnen bijvoorbeeld niet alleen verwarmen, maar ook masseren - is de auto iets sportiever geveerd dan zijn evenknie C5 X. Door het kleine stuur lijkt de auto ook sneller in te sturen en dat vergroot het gevoel van sportiviteit.

Echte kilometervreter

Echt snel voelt deze topversie echter niet en opwindend wordt het ook nooit. Dat komt vooral door de traag op gaspedaal- en schakelcommando’s reagerende aandrijflijn. Wel knap: het gevoel in het gaspedaal verandert niet wanneer de ene motor het van de andere overneemt. De ruim 1700 kilo wegende carrosserie helt echter nauwelijks over in de bochten en op langere ritten doet de 408 het uitstekend. Het onderstel voelt stevig aan en is toch in staat om oneffenheden goed te absorberen.

Vanaf € 41.390

In Nederland kost de goedkoopste 408 minimaal 41.390 euro, ongeveer 3.000 euro meer dan een vergelijkbaar uitgeruste 308 SW. Die heeft de bekende 1.2 Puretech benzinemotor in zijn neus, die met hulp van een turbo een vermogen van 130 paardenkrachten (96 kilowatt) levert en altijd is gekoppeld aan een automaat met acht versnellingen.

De 1.2 Puretech is de enige 408 zonder elektrische aandrijving. De andere twee opties in de prijslijst zijn allebei een hybride met een stekker: dankzij een accupakket van 12,4 kilowattuur kan je volgens Peugeot elke laadbeurt tot 60 kilometer elektrisch rijden. De goedkoopste 408 Plug-in Hybrid heeft een totaalvermogen van 180 pk (133 kW) en kost minimaal 46.160 euro, terwijl de sterkere variant 225 pk (165 kW) levert en minstens 49.669 euro kost.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.