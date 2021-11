Plons! Je ziet een auto het water in rijden: dit is wat je moet doen (en wat níet)

Mijn Allessie ‘Saab is nog steeds geen coole wagen, maar door zijn lelijkheid vind ik ’m nu mooi’

Als kind vond Maarten van Buuren (44) de Saab 96 van zijn moeder spuuglelijk. Daar dacht zij héél anders over. De mosgroene maar aftakelende Zweed was haar favoriet en mocht nooit meer weg. In een loods van de familie stond-ie zeker vijfentwintig jaar weg te kwijnen. Totdat ze bijna 70 werd en haar zoon een origineel cadeau bedacht. Wij spraken hem voor de rubriek Mijn Allessie.

27 november