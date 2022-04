Politie achtervolgt eigen auto nadat verwarde man ermee vandoor gaat

De verdachte heeft met de wagen andere politiewagens geramd, zo meldt een politiewoordvoerder. De achtervolging ging over onder meer de A17 en A59. Politiemensen kregen daarbij ondersteuning van de politiehelikopter die enige tijd boven Gorinchem-Oost cirkelde nadat de dief was aangehouden.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend. ,,Er is inderdaad sprake geweest van diefstal van een van onze eigen auto’s. Daarop is een achtervolging gestart. Deze is inmiddels beëindigd in Gorinchem. Maar de collega’s zijn nog druk met dat incident waardoor wij geen volledig beeld hebben van wat er precies is gebeurd’’, aldus een politiewoordvoerder.