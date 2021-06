Politieagent verandert verkeersbord om boetes uit te kunnen delen

Meisje (9) rijdt met zusje (4) naar de kust, maar botst tegen vrachtwa­gen: ‘Wilden gaan zwemmen’

3 juni Amerikaanse agenten keken woensdagochtend verbaasd op toen ze de deur opentrokken van een auto die op een vrachtwagen was gebotst. De bestuurder van de auto bleek namelijk een 9-jarig meisje te zijn, de passagier haar zusje van 4. Het duo was op weg naar Californië en wilde gaan zwemmen in de oceaan, meldt CNN.