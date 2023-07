Prijzen tweedehands auto’s plotseling flink gedaald

Sinds juni vorig jaar stegen de prijzen

Deze verandering is opvallend, want sinds juni 2022 was er juist een prijsstijging te zien bij de gemiddelde prijs voor een occasion. Zo was de Nederlander in 2022 gemiddeld nog 22.108 euro kwijt voor een tweedehands auto, in 2023 is dat bedrag gestegen naar 23.956 euro. Tot de maand mei, toen de prijzen fors daalden. ,,We kunnen nog niet zeggen waar de daling precies vandaan komt”, zegt Ingrid Spierts, expert bij Gaspedaal.nl. ,,Wat we wel kunnen zeggen, is dat de daling het grootst is bij auto’s die op benzine of deels op benzine rijden. Dit zou kunnen omdat de prijzen aan de pomp flink zijn gestegen.”