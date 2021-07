Prijzen van brandstof worden verhoogd om te kunnen stunten met kortingen

test Test: inhaalslag voor de Jeep Compass. Ook als plug-inhybride interes­sant

24 juni Vier van de tien Jeeps die in Europa worden verkocht is een Compass en daarmee is hij het meest verkochte model van het merk. De vernieuwingen gaan deze keer verder dan een facelift: vooral in het interieur heeft een revolutie plaatsgevonden. De Jeep Compass is ook als extra zuinige plug-inhybride verkrijgbaar.