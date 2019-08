Primeur: deze stad krijgt vliegende auto’s

De metropool in het zuiden van China wordt daarmee de eerste stad ter wereld die zo’n grootschalige proef gaat uitvoeren. Dat meldt de technologiewebsite Techcrunch. EHang heeft toestemming gekregen om autonoom (dus zelfstandig) vliegende voertuigen in te zetten om boven de stad goederen te vervoeren. In eerste instantie brengen de vliegende auto’s alleen producten naar hun bestemming, maar uiteindelijk is het ook de bedoeling om mensen te vervoeren.



Uiteindelijk wil EHang een volledige vloot aan vliegende voertuigen aan het werk zetten boven Guangzhou. Deze worden dan aangestuurd door een centraal netwerk, waardoor in principe geen menselijke bestuurder of piloot nodig is. Dat het bedrijf hiertoe in staat is, bleek al uit de demonstratie met 184 verschillende voertuigen die eerder dit jaar boven Wenen vlogen. Om het netwerk werkend te krijgen, investeert het bestuur van de Chinese stad in de nodige infrastructuur. Zo komen er speciale locaties waar de vliegende auto’s veilig kunnen opstijgen en landen.



De komst van vliegend vervoer is voor steden een goede kans om het verkeer ín de stad terug te dringen. Een miljoenenstad als Guangzhou groeit de laatste jaren zo hard dat de straten dichtslibben met auto’s en vrachtwagens. Door het lage luchtruim net boven de stad (waar nu toch al niet gevlogen wordt) te benutten, moet het wegennet in de toekomst worden ontzien.



Eerder dit jaar voerde EHang al een demonstratie uit boven Wenen. Bekijk hier de beelden daarvan: