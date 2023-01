Ruitensproeiervloeistof bevat te veel van de giftige stof methanol

Slimmere technolo­gie in auto’s zorgt voor hogere schadekos­ten

Technologie, zoals een sensor of een achteruitrijcamera, verkleint de kans op schade. Toch dalen de autopremies niet, maar stijgen ze juist. Want het herstellen van deze slimme technologie bij schade is namelijk ook peperduur, blijkt uit een analyse van Independer.

18 januari