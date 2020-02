Schattig roestbonkje blijkt 43.000 euro waard

Deze Abarth is dus de getunede versie. Ook vandaag de dag is Abarth nog altijd verbonden aan Fiat. Zeg echter nooit dat je een Fiat Abarth zag, want het merk acht zich onafhankelijk genoeg om de naam Fiat niet op hun auto’s te zetten.

Origineel

Het door RM Sotheby's geveilde exemplaar ziet er wellicht wat scharrig uit, maar het is een van de meest originele exemplaren die er bestaan. Veel oude Abarths zijn over-gerestaureerd, of compleet vervalst. Bij deze auto is alles nog origineel en dit exemplaar wordt geleverd met een originele Abarth-fabriekssticker, een onderhoudsboekje en importpapieren.



Het autootje werd van tevoren ingeschat op een bedrag van 50.000 euro en dat bedrag werd nog bijna gehaald ook. In Parijs, tijdens de klassiekerbeurs Rétromobile, viel de hamer uiteindelijk bij in totaal 43.000 euro.