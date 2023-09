Serieus succesnummer vernieuwd: is dit de beste auto in zijn klasse?

TESTHoewel Hyundai de nieuwe, tweede generatie Kona in de basis als volledig elektrische auto heeft ontwikkeld, komen er ook nog twee ‘gewone’ hybride modellen. Dat is goed nieuws voor de portemonnee vanwege de relatief lage aanschafprijs, zeker omdat de compacte crossover een stuk volwassener is dan voorheen.

En dat terwijl de vorige Kona al geen kinderachtige auto was. De voornaamste klacht bij de eerste generatie (die in 2017 op de markt verscheen) was het beperkte ruimteaanbod: met name de achterbank en de bagageruimte waren aan de kleine kant om de Kona een volwaardige gezinsauto te kunnen noemen. Maar afgezien daarvan scoorde de Hyundai punten met zijn betrouwbaarheid, goede uitrusting, prettige rijgedrag en het feit dat je hem met drie verschillende motorversies kon krijgen.

Net als bij het uitgaande model is de tweede generatie van de Kona te krijgen als volledig elektrische auto. Sterker nog, die versie zónder verbrandingsmotor vormde tijdens het ontwikkelingsproces het uitgangspunt van de Hyundai-technici. Voorheen was het zo dat de brandstofversies de basis vormden, waarna er een elektrische variant van werd gemaakt. Bij de nieuwe Kona is dat dus net andersom: op basis van het elektrische platform maakte de Koreaanse fabrikant nog twee versies die nog wel een verbrandingsmotor hebben.

Geen stekker, wel redelijk voordelig

De voordeligste keuze is de Kona 1.0 T-GDI: deze mild hybride (de driecilinder turbobenzinemotor wordt dus bijgestaan door een relatief kleine elektromotor) staat in de prijslijsten vanaf 29.990 euro. Hoewel dat zeker geen laag bedrag is voor een compacte crossover, is dit soort prijzen anno nu eenmaal de realiteit in de huidige automarkt. Een tree hoger op de ladder staat de ‘volwaardige’ hybride, die een 1.6 benzinemotor combineert met een sterkere elektromotor en minimaal 33.995 euro moet kosten. Deze versie speelt de hoofdrol in deze eerste kennismaking.

Opvallend is trouwens dat Hyundai geen stekkerhybride levert van de Kona, terwijl zustermerk Kia daar juist goede zaken mee doet bij de technisch vrijwel identieke Niro. Een gemiste kans: voor veel Nederlanders kan zo’n plug-in hybride een opstap zijn naar elektrisch rijden (een PHEV kan immers tientallen kilometers op zijn accu’s afleggen per laadbeurt) zonder de hogere aanschafkosten van een volledig elektrische versie. Zo’n batterijvariant komt binnenkort namelijk wel van de Kona, al kost de voordeligste Kona Electric met een vanafprijs van 39.995 euro minstens 6000 euro meer dan de hybride.

Kona Hybrid: in verhouding zuinig met brandstof

Met de hybride Kona zet je dus een relatief betaalbare versie voor je deur, die overigens een geremde aanhanger van maximaal 1300 kilo mag trekken. De keerzijde is dat deze uitvoering (vanwege zijn beperkte accucapaciteit van 1,56 kilowattuur) hooguit een paar kilometer achter elkaar kan rijden op alleen de elektromotor. Je legt de meeste afstanden dus nog altijd af op de brandstofmotor, al drukt het hybridesysteem het gemiddelde verbruik behoorlijk. Tijdens onze eerste testkilometers haalde de Kona Hybrid – volgens de boordcomputer weliswaar – een gemiddeld verbruik van 5,8 liter per honderd kilometer, ofwel 1 op 17,2 gemiddeld.

Wat misschien nog wel belangrijker is: de aandrijflijn van deze Kona-versie heeft een opvallend ontspannend karakter. De 1,6-liter viercilinder benzinemotor heeft geen turbo, waardoor hij in theorie harder moet werken (meer toeren per minuut moet maken) om zijn kracht optimaal te benutten. Maar ook wanneer je hem op zijn staart trapt, zijn de prestaties afdoende en dringt er geen irritant aanwezig motorgeluid door in de cabine.

Dat komt zeker ook doordat de standaard aanwezige automaat voldoende alert is en op logische momenten van verzet wisselt, zonder trillingen door de auto te laten gaan. Je moet daarbij echt je best doen om te horen of de brandstofmotor aan het werk is om niet: dat niveau van verfijning hebben de technici van Hyundai goed gedaan.

Des te meer valt onderweg op hoe veel veiligheidswaarschuwingen nieuwe auto’s tegenwoordig over je uitstorten tijdens het rijden. Ook de nieuwe Hyundai Kona maakt zich daar ‘schuldig’ aan: voortaan zit er een cameraatje voor je neus die in de gaten houdt of de bestuurder nog wel aan het opletten is. Kijk je volgens het systeem te lang ergens anders naar, dan hoor je een piepje. Hou je het stuur niet alert genoeg vast? Opletten alsjeblieft! Raak je per ongeluk een witte lijn omdat je een bocht lichtjes afsnijdt? Daar houdt de Kona niet van en dat zal hij laten weten ook. De waarschuwingen zijn overigens vrij eenvoudig uit te schakelen via het aanraakscherm, maar dat zal je elke rit opnieuw moeten doen. Dit is een direct gevolg van de Europese veiligheidswetgeving, maar maakt de reis er niet prettiger op.

De Hyundai Kona is een serieuze auto

De algemene rust aan boord – de pieptonen daargelaten – past goed bij de algehele indruk die de nieuwe Kona wekt: dit is een verdraaid goed in elkaar gezette auto. Het comfortabele interieur van de vorige generatie is op een nog hoger plan gezet: de stoelen zitten erg goed en comfortabel (zeker voor deze prijsklasse), er is voldoende ruimte voor lijf en leden en de vormgeving van het dashboard en de rest van het binnenste is even logisch als modern. Je zou kunnen klagen over het saaie kleurgebruik en de wel erg rustige vormentaal, maar aan de andere kant mag je blij zijn dat Hyundai het wat excentrieke lijnenspel van de buitenkant niet klakkeloos heeft door vertaald naar de plek waar je elke kilometer zit.

Achter het stuur van de nieuwe Kona schiet opnieuw het woord ‘serieus’ door het hoofd: een Kona is geen nodeloos frivole auto vanbinnen, maar dat is juist goed nieuws voor de overzichtelijkheid en het bedieningsgemak. De cockpit is opgebouwd uit een moderne combinatie van twee schermen die – geheel volgens de huidige trend – één visueel geheel vormen. De menu’s zijn helder ingedeeld, de bediening is eenvoudig en de software reageert snel, al oogt ook de digitale vormgeving van kleurloos en weinig vrolijk. Een digitale ‘assistent’ in de vorm van een pratende vos (zoals je in de Smart #1 tegenkomt) zal je in deze nuchtere Hyundai niet vinden.

Wel heb je handige fysieke toetsen voor functies die je vaak bedient, goed ontworpen bekerhouders die zich met een druk op de knop aanpassen aan de diameter van je flesje en – desgewenst – veel luxe en verwennerijen. Een meest luxe Kona (de Premium, als Hybrid vanaf 39.995 euro) is onder meer standaard voorzien van stoelverwarming én ventilatie, een functie waarmee je een smartphone als autosleutel kunt gebruiken, een voorziening waarmee de auto zichzelf automatisch in- en uitparkeert en een 360-graden camera. Ook op dat vlak was – en is – de Hyundai Kona een volwassen auto.

Meer ruimte voor benen en spullen

De grootste vooruitgang ten opzichte van de vorige generatie is de hoeveelheid ruimte op de achterbank. De nieuwste Kona is zo’n dertien centimeter langer geworden dan zijn voorganger en die ruimte merk je vooral achterin. De afstand tussen de voor- en achterwielen (de zogenoemde wielbasis) werd zes centimeter groter en dat is goed nieuws voor de beenruimte. Reken ook weer niet op een enorme zee aan ruimte waar je een uitgebreid uiltje kunt knappen, zoals in de grotere Ioniq 5: daarvoor blijft de Kona nog altijd te compact, maar hij is achterin niet langer ronduit krap.

De flexibiliteit van het interieur is in deze nieuwe Hyundai tot slot redelijk op orde: al vanaf het voordeligste uitrustingsniveau (de i-Motion geheten) beschikt de Kona over een achterbankleuning die in drie delen (in de breedte gezien 40, 20 en 40 procent) plat kan worden gelegd. Dat geeft voldoende mogelijkheden om af en toe grotere of langere spullen te vervoeren. Minder fraai is het feit dat de achterbank niet heel laag in de vloer verdwijnt zodra de leuning plat ligt. Die voorziening wordt sowieso alsmaar zeldzamer in nieuwe auto’s omdat er allerlei (onder meer hybride-) techniek onder het interieur zit verwerkt, en in de Kona merk je dat ook.

Wel is de bagageruimte ruim tien procent groter dan voorheen, waardoor je met de achterbank in gebruik een mooie vierkante laadruimte hebt waar 407 liter bagage in past. De hoedenplank is bovendien op een slimme manier (staand) te verankeren tegen de achterbankleuning, voor wanneer je hoge spullen moet vervoeren. Die slimme voorzieningen maken de Kona een slimmere en handiger inzetbare auto dan voorheen, waarmee het grootste verbeterpunt van de vorige generatie Kona daadwerkelijk is verbeterd. Het is aanlokkelijk om de nieuwste generatie uit te roepen tot de beste auto in zijn klasse, maar dat gaat wat ver na een eerste kennismaking. Wat wel zeker is, is dat de serieus goede Kona de concurrentie van modellen zoals de Opel Mokka, Toyota Yaris Cross en de Renault Captur moeiteloos aan kan.

