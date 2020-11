Slimme camera bij IJsselstein ziet of je niet handsfree belt: ‘Een geniepig dingetje!’

Het gaat, zeggen ze, te vaak maar nét goed als iemand een appje leest of een belletje aanneemt. Zeker op de N210, waar in de bocht bij vleesverwerker Westfort vaak ongelukken gebeuren. Volgens de provincie Utrecht en het Openbaar Ministerie spelen een te hoge snelheid én afleiding een belangrijke rol als het misgaat in het verkeer op het betreffende stuk van de N210. Er is getest of het aantal ongelukken aan het soort asfalt te wijten was, maar dat bleek niet het geval.